民進黨定調不打柯　何志偉：保持最美好距離

何志偉。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月25日電（記者 黃筱筠）對於民進黨內定調不批評無黨籍台北市長柯文哲，民進黨新潮流“立委”吳思瑤今天受訪說，作為執政者要擴大任何一方勢力，連結整合更大能量是我們責任。民進黨內新蘇連“立委”何志偉表示，“與柯就是保持最美好距離”。



蔡英文日前與民進黨“立委”餐敘，會中蔡核心幕僚、新系大老林錫耀提及希望大家對於柯文哲不要攻擊。甚至還傳出民進黨主席卓榮泰積極與柯幕僚有互動，是否可能促成“蔡柯配”。



何志偉說，大家都這樣傳，但是就當成趣聞看就好，“交女朋友不簡單，不要亂配人家”。



是否黨內定調不要批評柯文哲，何志偉也說，他從“立委”補選開始，就與柯文哲保持最美好距離，曾經與柯有合作關係，維持禮尚往來，沒有必要撕破臉。但是他也要幫台北市議員、民代說話，身為民代工作就是監督，有時候監督就被說成是攻擊，“民進黨要攻擊，怎麼可能只是這樣”。



民進黨主席卓榮泰接受《中央社》專訪時表示，民進黨不會惡意攻擊柯文哲，但對於政策討論，大家可以攤開來說，尤其在“國家認同”、主權定義要愈辯愈明，不能模糊。



民進黨“立委”許智傑也說，目前階段確實不用批評柯文哲，柯沒有百分百確定會選，現在最重要是先觀察國民黨初選誰出線比較重要。