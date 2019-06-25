意大利獲2026年冬奧會舉辦權

6月24日，意大利奧委會主席馬拉戈（前左二）與國際奧委會主席巴赫（前右二）出席簽約儀式。 中評社北京6月25日電／國際奧委會第134次全會24日在瑞士洛桑投票選出2026年冬奧會舉辦地，意大利城市米蘭與科爾蒂納丹佩佐以13票的明顯優勢擊敗瑞典城市斯德哥爾摩/奧勒，獲得這屆冬奧會的舉辦權。



新華社洛桑6月24日報道，當天，共有88名國際奧委會委員出席全會。除國際奧委會主席巴赫按慣例未參與投票外，來自意大利的三名委員與來自瑞典的兩名委員也都沒有參加投票，這樣實際參加投票的國際奧委會委員為82人。米蘭/科爾蒂納丹佩佐獲得47票，斯德哥爾摩/奧勒獲得34票，另有一票棄權。



在巴赫宣布最終結果後，米蘭/科爾蒂納丹佩佐代表團一片歡騰，他們相互擁抱慶祝，並齊聲高喊“意大利”“意大利”。斯德哥爾摩/奧勒代表團的不少成員則眼含淚水，止不住搖頭，難掩沮喪的心情。



巴赫在接受記者採訪時表示，雙方的申辦皆十分出色，很好地體現了奧林匹克2020議程的理念與要求，比如，很注重可持續性，充分利用現有場館設施，努力控制舉辦費用等等。



巴赫認為，米蘭/科爾蒂納丹佩佐勝出的主要原因是民眾支持率更高。據第三方獨立調查顯示，意大利國內對於此次申辦的民眾支持率為83%，而瑞典國內的民眾支持率只有55%。“我猜，這兩者間的差距是促使我不少同事選擇米蘭/科爾蒂納丹佩佐的原因。



此次申辦成功意味著意大利將第三次迎來冬奧會。此前，科爾蒂納丹佩佐曾在1956年舉辦過冬奧會，都靈在2006年舉辦過冬奧會。



在舉辦城市簽約儀式後的新聞發布會上，意大利奧委會主席馬拉戈激動到一時哽咽。他說，儘管申辦之初遇到不少困難，但他們從未放棄努力，始終堅信會有好的結果。



作為冬季運動傳統強國之一，瑞典從未舉辦過冬奧會，此次申辦失利也是該國第七次競逐冬奧會舉辦權未果。瑞典奧委會主席阿傑斯直言，失利總是令人難過，尤其是考慮到他們的申辦方案完全符合國際奧委會提出的“新規範”的要求。



加拿大的卡爾加裡、日本的札幌、瑞士的錫永和土耳其的埃爾祖魯姆早先也表示有意申辦2026年冬奧會，但前三個城市先後退出申辦，埃爾祖魯姆則因申辦方案存在“較大挑戰性”，而未能獲得候選城市資格。

