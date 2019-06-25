墨西哥將從美國“接收”非法移民

中評社北京6月25日電／多名墨西哥官員披露，墨西哥更多城市本周晚些時候將接納從美國遣送的非墨西哥籍中美洲非法移民。



路透社23日以兩名不願公開姓名的墨西哥官員為消息源報道，依據墨美“移民保護協議”、即美方所稱“留在墨西哥”政策，墨西哥新增至少兩座臨時收容非法移民的城市，允許尋求美方庇護的中美洲移民在那裡等候美方審批庇護申請。



上述兩名官員說，新增城市包括塔毛利帕斯州新拉雷多市；其中一名官員說，索諾拉州的聖路易斯－里奧科羅拉多市同樣在新增城市之列，與墨西哥《改革報》報道內容一致。



索諾拉州位於墨西哥北部，與美國亞利桑那州接壤。塔毛利帕斯州位於墨西哥東北部，毗鄰美國得克薩斯州，是多個毒品走私團夥的大本營，暴力和犯罪活動高發。2010年8月，72名中美洲無身份證明的移民在塔毛利帕斯州一處農場遭販毒團夥殺害；一年後，近200具遺體出現在那一帶的“亂葬坑”。



取道墨西哥北上美國的移民多數來自中美洲洪都拉斯、危地馬拉和薩爾瓦多。多個維權團體先前起訴美國政府，指認後者把非法移民遣送至墨西哥邊境安全形勢堪憂的城鎮，令他們的安全受到威脅，與他們在家鄉的處境無異。



依據“移民保護協議”，美方今年1月至今把經由美墨邊界入境、申請庇護的接近1.4萬非墨西哥籍非法移民移送至墨西哥。按照美方的說法，這一政策是應對美墨邊境移民潮的“短期”解決方案。



“移民保護協議”擴大實施以前，美方以威脅加征關稅向墨方施加壓力，敦促後者採取有效措施遏制非法移民潮。

