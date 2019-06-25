中評社北京6月25日電／逾80家房企圍獵深圳五宗住宅地塊 杭州113億出讓八宗地塊



扎堆拿地 房企集中布局一二線城市



深圳土地市場創下新的紀錄。6月24日，深圳集中出讓五宗住宅地塊，吸引了超過80家房企，最終五宗土地合計出讓收入223.84億元。



“這可以說是深圳土拍歷史上第一次集中出讓，刷新住宅地塊成交歷史紀錄。”中原地產首席分析師張大偉分析認為，多年來深圳的住宅地塊一直供應稀缺。以2014年到2018年整體數據為例，合計僅供應21宗住宅土地，2019年也只此次有土地供應，“因為土地供應稀少，所以房企拼搶激烈”。



根據出讓信息，當日出讓的五宗地塊總出讓面積17.03萬平方米，起始總價154.35億元，土地使用年限均為70年。根據土地出讓要求，本次出讓宗地採用“單限雙競”的辦法以掛牌方式出讓，“限成交地價、競成交地價、競只租不售的人才住房面積”。此外，本次出讓宗地建設普通商品住房，競配建只租不售的人才住房。居民家庭新購買商品住房的，自取得不動產權利證書之日起三年內不得轉讓。



據統計，由於地塊屬性優越，且深圳鮮有住宅用地推出，此次土拍吸引了超過80家房企參與，房企繳納保證金高達1100億元。經過三個多小時激烈爭奪，五宗地塊全部成功出讓。其中，龍華地塊經歷了168輪競價。



一位業內人士分析認為，從深圳當天的土拍經過，可以看出房地產企業對一線城市的住宅地塊認同度普遍很高。“相對於二三線城市土地市場，一線城市更具備抗風險屬性，企業也不惜重金志在必得。”

