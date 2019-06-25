大興機場保障通航基礎設施基本建成

地鐵新機場線一期工程已開始試運行。大興機場高速公路和大興機場北線高速公路中段工程將於本月底建成。（來源：北京日報） 中評社北京6月25日電／再過三個月，北京大興國際機場就將通航。昨日，北京市發改委對外披露，北京大興國際機場配套基礎設施主要包括交通、水務、市政、環境等方面，其中保障機場通航的基礎設施已基本建成，9月底將與機場同步建成投用。記者梳理發現，按照大興機場配套的交通設施，從機場進入二環大約半小時就可實現。



交通：



高速路連通三四五環



相比首都機場，大興機場與中心城區的距離更遠，但從中心城區到大興機場的交通方式更多。這得益於在大興機場選址時就敲定與配套交通方式統一規劃、同步建成。



“在編制北京大興國際機場的規劃方案之初，就充分借鑒國內外先進經驗，統籌考慮未來城南地區及京津冀區域發展，提出了‘五縱兩橫’集鐵路、城市軌道交通、高速公路於一體的綜合交通方案。”市發改委相關負責人介紹，2014年，外圍配套基礎設施與機場同步啟動建設過程中，同步實施鐵路、城市軌道交通在機場建設範圍內的共構工程。



“五縱兩橫”中包括四條高速路。記者梳理發現，這四條高速路中三條都是南北走向，可以實現與三環路、四環路、五環路的“接駁”。從南三環和南四環，可以直接進入京開高速，京開高速從六環路開始明顯拓寬：主路拓寬11.4公里，由雙向四車道拓寬為雙向六車道；輔路拓寬13公里，按一級公路標準單側拓寬至三車道。



從南五環，可以直接走京台高速、大興機場高速。其中京台高速北京段已於2016年底建成通車，大興機場高速起點為南五環團河橋，終點至北京大興國際機場北側圍界，全長27公里，雙向八車道，計劃9月底隨機場同步建成投用。

