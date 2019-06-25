國家部署實施“優質糧食工程

中評社北京6月25日電／財政部、國家糧食和物資儲備局近日聯合發布意見，部署深入實施“優質糧食工程”，進一步把惠農利民的好事辦實辦好。



兩部門表示，實施“優質糧食工程”是落實鄉村振興戰略和國家糧食安全戰略，深化農業供給側結構性改革的有力舉措。啟動以來，在增加綠色優質糧油產品供給，促進農民增收、企業增效、消費者得實惠等方面取得了積極成效。



兩部門強調，要強化總體要求，創新“優質糧食工程”實施方法。在突出“五優聯動”方面，充分發揮流通激勵作用，提高糧食產後服務水平，強化質量安全檢驗監測保障，支持發展糧食精深加工，引導綠色優質糧油產品消費，促進優糧優產、優購、優儲、優加、優銷“五優聯動”，推動糧食產業高質量發展，加快建設糧食產業強國。



各地要按照糧食產後服務體系力爭實現產糧大縣全覆蓋、糧食質量安全檢驗監測體系監測面擴大到60%左右、全國產糧大縣的糧食優質品率提高30%左右的總體要求，進一步完善3年實施方案，將目標任務分解到示範縣（市）、示範企業和相關項目。有條件的地方，可立足實際適當提高目標。



在創新示範引領方面，圍繞延伸糧食產業鏈、提升價值鏈、打造供應鏈，培育壯大一批龍頭骨幹企業，促進糧食“產購儲加銷”體系建設和一二三產融合發展。選樹推廣一批先進典型，在全國形成百個典型示範縣、千個先進示範企業（合作社）、萬個樣板店和一大批知名品牌的“百千萬”典型引領示範格局。



來源：經濟日報