在京台商走進孔學堂感受儒家文化增加民族認同

中評社北京6月25日電／大成山麓，花溪河畔，一座傳承、弘揚中華優秀傳統文化的精神地標——貴陽孔學堂，正在貴州高原崛起。近日，這裡迎來10餘位台灣客人。他們走進貴陽孔學堂參訪，親身感受儒家文化，感受“血濃於水、兩岸一家親”的兩岸親情，增強民族認同和文化認同。



這10餘位台灣客人來自北京市台灣同胞聯誼會組織的“2019年在京台商凝心匯”一行，該活動為期5天，北京市台聯部分名譽理事和在京台商共20餘人參加。



孔學堂背倚大將山，俯瞰花溪河，建築面積2萬餘平方米。走過欞星門，踏過泮橋，拾階而上，333階梯綿延向上，寓意對儒家思想的學習和研究是無止境的，正所謂“路漫漫其修遠兮”。大成廣場上，9.28米的孔子標準石像微笑審視著芸芸學子。孔學堂裡大成殿、杏壇、講堂群、六藝學宮、鄉賢祠、陽明祠、奎文閣，讓人產生既熟悉又陌生的感覺。



500多年前，孔子杏壇講學，創辦平民教育，廣收弟子3000，傳播儒家文化。自孔子老家曲阜往西南，1800公里以外的貴陽， 2013年正式開放貴陽孔學堂，開設公益講堂，講學布道，成為新杏壇。新建成的孔學堂選址在花溪濕地的大將山下，占地460畝，建築面積近15萬平方米，群山環抱，曲徑通幽處，建築有別於曲阜孔廟的明清風格，而是採用漢唐風韵，黑白色調，沉穩拙樸，大氣恢宏，給人大開大合的莊重感。



作為中華優秀傳統文化傳承發展工程中的重要一環，貴陽孔學堂充分發揮自身優勢，多年來持續推動傳統文化的普及和研究，讓人們通過觀看、聆聽、體驗等多種維度，與中華優秀傳統文化不斷發生“鏈接”。



北京市台聯名譽理事、頂新公益基金會理事長騰鴻年告訴記者，通過參觀游覽親身感受到儒家文化的博大精深和陽明文化的悠久燦爛，感受到貴州經濟社會發展取得的巨大成就，感受到“血濃於水、兩岸一家親”的兩岸親情，增強了民族認同和文化認同。

