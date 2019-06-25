在京台商參訪貴州扶貧產業發展

近日，北京市台聯舉行“2019年在京台商凝心匯”活動。活動中，參訪團一行走進貴州盛華職業學院。（來源：中國台灣網） 中評社北京6月25日電／“授人以魚不如授人以漁。”大陸在脫貧攻堅戰中採取的一個重要舉措，實施精准扶貧方略，找到“貧根”，對症下藥，靶向治療。



近日，北京市台聯舉行“2019年在京台商凝心匯”活動，組織部分在京台商赴貴州省開展為期5天的參訪活動。參訪中，參訪團一行走進貴州盛華職業學院，深入了解教育扶貧的宗旨；台商走進了苗族、侗族、布依族等多個少數民族自治州，了解當地少數民族發展等，並結合自身行業特點與優勢，充分了解當地產業現狀與後發優勢；參觀貴州貴陽孔學堂，感受中華優秀傳統文化魅力。



教育扶貧托起青春夢想



貴州盛華職業學院成立於2011年，位於貴州惠水縣百鳥數字小鎮，由台商企業家陳文琦、王雪紅夫婦捐資建校，堅持“公益興學 教育扶貧”的辦學宗旨，是一所非營利性公益慈善全日制普通高等職業院校。



參訪中，台商實地感受學校如何幫助貧困地區學生“學”有一長；參觀產教融合實踐基地，感受學生學習與就業融合性發展；觀看盲人學院實驗室、音樂小木屋，感受弱勢群體如何變成人才群體。



“建校就要到最需要的地方去。”貴州盛華職業學院黨委書記陳懋南告訴記者，建校地址選擇貴州，是因為當初貴州GDP屬於大陸各省市發展落後的省份之一。他們希望從教育抓起，培養一個農村同學，掌握一門技能，使自己脫貧，帶動一個家庭脫貧，進而推動當地發展。



當天參訪時，學院學生正在為當地少數民族文化中的圖騰“蝴蝶媽媽”描色、蠟染。學生們告訴記者，大家都非常珍惜難得的學習機會，希望能夠憑借自己的所學，改善家庭生活，實現人生價值，傳承民族技藝。據了解，該校目前在校生4300人，80%以上學生來自貧困地區。

