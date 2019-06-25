陳其邁狠K韓國瑜　呼籲莫忘初衷

陳其邁。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月25日電（記者 洪德諭）中國國民黨高雄市長韓國瑜投入國民黨2020初選，“行政院副院長”陳其邁今天受訪表示，做到一半把自己該做的事擱置，坐這山望那山，恐怕市民不樂意見到，呼籲韓莫忘初衷。



中華科技金融學會25日舉行區塊鏈應用論壇，陳其邁受訪做上述表示。參與此活動者還包括前“立法院長”王金平、台企銀董事長黃博怡、合作金庫董事長雷仲達等人。



對於韓國瑜的動向，陳其邁表示，市長承諾政見是一件很嚴肅的事情，若做到一半把自己該做的事情擱置，坐這一山望那一山，恐怕市民不樂意見到，很多民調都非常清楚，韓國應該好好思考，當時為什麼來高雄選、對高雄的承諾是什麼，要莫忘初衷。



網媒匯流新聞網24日發布民調，54.8%不支持韓國瑜選2020，59.8%認為韓若要選需辭掉高雄市長。若韓國瑜辭職參選2020，陳其邁將會在高雄市長補選勝出。



陳其邁表示，這份民調反映韓國瑜對於生涯規劃所做出的反應，韓國瑜努力認真兌現競選承諾不至於有這樣的結果，看民調自己應心裡有數。陳也強調，高雄市民對韓國瑜有很高的期待，中央也會全力支持韓在防疫、招商、重要交通建設等，地方建設不分藍綠。



媒體詢問，韓國瑜認為中央在卡他？陳其邁表示，評論應基於客觀事實，韓錯誤的言論已被“行政院”等各方打臉，呼籲事情應好好認真做，若使用不正確的數字，只會讓人覺得韓對市政要更熟悉。



國民黨25日將舉行政見會，是否會給韓國瑜一些提點？陳其邁表示，政見臨時抱佛腳很困難，“念佛經、念心經都有點困難”，都要平時準備，這幾位候選人大家都拭目以待他們各展身手，有空的話他也會看一下。