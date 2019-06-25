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李飛：不可理解反修例示威者傷害警察做法
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2019-06-25 11:21:01
全國人大憲法和法律委員會主任委員李飛（中評社資料圖）
中評社香港6月25日電／全國人大憲法和法律委員會主任委員李飛今日出席全國人大常委會會議前表示，香港是個法治的地方，可以和平集會遊行表達訴求，不清楚香港修訂《逃犯條例》事宜，但對反修例示威者傷害警察的做法不可理解。
李飛質疑，為何每次反對香港特區政府都有暴力事件。他亦強調，不論有何種擔心都不應有違法行為出現。
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