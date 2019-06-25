白酒板塊今年以來市值增近萬億元

圖片來源：佳釀網 中評社北京6月25日電／白酒板塊目前坐擁四只“百元股”、貴州茅台逼近千元關口、“市值亞軍”五糧液再創歷史新高……年初以來，白酒板塊已經累漲超七成，領漲中信二級行業板塊，成為食品飲料板塊甚至大消費板塊的中堅力量。



6月24日，白酒股集體強勢上攻，兩大龍頭五糧液和貴州茅台股價均創歷史新高。Wind數據顯示，白酒板塊年初以來漲幅已高達75.19%，最新總市值已達2.29萬億元，相較於年初，其總市值增加逾9600億元。市場人士分析，隨著A股“入富”等因素發酵，一直受外資青睞的消費板塊仍有望保持向上勢頭，而白酒板塊強勢行情也有望繼續演繹。



龍頭品種連創新高



24日，白酒板塊成為A股市場一大亮點，截至收盤，白酒概念板塊上漲1.26%，大多數個股均收漲，其中順鑫農業漲5.58%，口子窖、山西汾酒、瀘州老窖、舍得酒業、洋河股份紛紛跟漲。尤為亮眼的是，白酒板塊市值最大的兩大龍頭股貴州茅台和五糧液股價盤中雙雙創下歷史新高。



上午盤中，A股市場白酒板塊“市值冠軍”貴州茅台股價一度達到999.69元，打破了該股此前創造的990元的最高紀錄，距“千元股”僅一步之遙；不過午後漲幅縮小，最終收漲1.11%報987.10點，成交額達45.3億元，最新總市值為1.24萬億元。



消息面上，公司日前發布2018年年度權益分派實施方案，分紅將在本周執行，擬每股派現金紅利14.539元，共計派發現金紅利182.64億元。據分析計算，若加上此次分紅，該公司上市18年來累計分紅將高達757億元。



板塊“市值亞軍”五糧液當日收漲1.84%報115.05元，盤中也一度漲至117.40元，創歷史最高點。



