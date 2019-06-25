綠委提醒柯P：雙城論壇發言全民在打分數

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月25日電（記者 黃筱筠）第十屆上海台北雙城論壇將於7月4至5日登場，台北市長柯文哲3日親自率團前往上海與會。民進黨台北市選區“立委”吳思瑤今天受訪說，希望雙城論壇回歸正常市政交流，現在有香港事件發酵，柯發言會受到台灣人民關切，國際也都在看，柯市長要清楚看到雙城論壇就是回歸市政，不必要政治操作，敏感時機發言稍有不當，國際都會關切。



媒體詢問是否希望柯文哲到中國大陸提及“中華民國”？吳思瑤表示，柯文哲說他的兩岸觀點會比較不一樣視野，“我們尊重他”，希望他發揮智慧。至於柯有沒有講“中華民國”，不是她個人接不接受的問題，而是全民對柯打分數。



柯文哲也提到，不排除遇到國台辦主任劉結一，吳思瑤表示，雙城論壇應該要回歸市政、產業、文化等交流，如果柯文哲想要政治操作，當成邁向大選的政治利益，大家都不只用放大鏡觀察，而是用顯微鏡觀察，柯應該要以台灣立場、主權思考，就讓雙城論壇回到市政交流。



民進黨台北市選區“立委”何志偉也說，柯文哲去雙城論壇，他不會反對。但是提醒雙城論壇本質以及初衷什麼，柯文哲是“中華民國”的台北市市長，身為一個“中華民國”市長去中國大陸是有分際需要維持，雙城論壇是城市交流，也不需要柯被吃豆腐。