中評社北京6月25日電／電視劇《破冰行動》熱播



劇情折射當前毒情及禁毒工作亮點



近日，一部以真實案例為創作素材、以當代緝毒警察為創作原型的電視劇《破冰行動》火爆走紅，受到廣大群眾廣泛好評，公安部部長趙克志日前還曾與電視劇主創人員開展座談。



據了解，《破冰行動》以李飛父子的緝毒行動為線索，講述了兩代緝毒警察不畏犧牲，拼死撕開當地毒販織起的錯綜複雜的地下毒網，衝破重重迷局，為“雷霆掃毒”專項行動奉獻熱血與生命的故事，讓廣大群眾隔著屏幕深切感受到了當代禁毒工作的可貴與艱辛。



《法制日報》記者近日梳理劇情發現，《破冰行動》中的一些情節與我國當前毒情與禁毒工作取得的成就密切相關，折射出禁毒工作的部分情況與工作亮點。



冰毒成為濫用“頭號毒品”



《破冰行動》電視劇中，香港毒梟劉浩宇勾結廣東東山市塔寨村村委會主任林耀東，並將東山市市長和市公安局副局長拉下水充當他們的“保護傘”，在塔寨村建立冰毒地下生產基地，利用劉浩宇在香港的浩宇集團秘密將冰毒跨境運輸至境外牟取暴利。



僅這一個情節，就反映出當前我國毒情的一大特點——冰毒的濫用。



日前，國家禁毒委員會辦公室召開發布會，發布《2018年中國毒品形勢報告》。報告指出，冰毒成為濫用“頭號毒品”，大麻濫用人數增多。

