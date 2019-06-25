蔡民調領先韓郭柯　賴士葆：藍初選後看較準

藍委賴士葆。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月25日電（記者 張嘉文）針對近來多項民調顯示，蔡英文在藍綠白三方競逐，或是藍綠對決時，支持度都是第一名， 都高於中國國民黨的高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘。國民黨“立委”賴士葆今日向中評社分析，這是可以預料的，因民進黨初選剛結束，蔡正在勢頭上，且香港反送中效應讓她撿一把很大的槍，所以蔡的民調有上來，但這是短時間的，民進黨初選剛完畢，需要兩個禮拜之後，國民黨選出候選人定於一尊後，再來看會比較精準。



根據TVBS昨天的最新民調顯示，在藍白綠三方競逐的情況下，蔡英文支持度皆呈現領先，高於韓國瑜、郭台銘、朱立倫以及台北市長柯文哲；若柯文哲不參選，在藍綠對決時，蔡英文支持度也都領先韓、郭、朱。



賴士葆今天在“立法院”接受中評社訪問，對此狀況表示，TVBS做的民調有一定參考價值，所以國民黨要更小心，但這結果是可以預料的，因為民進黨的初選剛結束，蔡英文現在正在勢頭上，且反送中效應和蔡的辣台妹形象結合，讓蔡撿到一把很大的槍，所以蔡的民調有上來。



賴士葆說，年輕人票都靠過來蔡英文這，柯文哲的年輕票大幅轉到蔡身上，但這是短時間的，因為民進黨初選剛完畢，需要兩個禮拜之後再看民調會比較準。



賴士葆認為，國民黨部分，未來選出候選人定於一尊後，再來看會比較精準，目前國民黨還是有點混亂，所以這樣的民調結果不奇怪。



至於目前社會上對於韓國瑜的喜惡度非常兩極的狀況？



賴士葆說，對韓陣營來講，要一定有認知，如果被提名，一定要整合現在這些初選參選人，郭台銘、朱立倫、王金平，這幾個都是國民黨的寶，要好好整合，光韓一個人力量不夠贏大選，只靠韓粉絕對不夠，民調很清楚顯示了，過去那種韓流的海嘯幾乎已經看不到，減退太多了，所以韓要加油。