雙城論壇再提兩岸一家親？柯：沒爭議的先談

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月25日電（記者 鄭羿菲）2019上海—台北雙城論壇即將在3日舉行，外界關注無黨籍台北市長柯文哲會不會再談“兩岸一家親”，柯25日受訪時打太極表示，他有跟上海溝通，大家談比較實質的問題，經貿、青年交流、市政等比較沒爭議的先談。柯也笑說，“反正我也預期要被K了，這我都曉得，哈哈哈。”但雙城舉辦九年了，現在兩邊完全沒有溝通管道，這也不是辦法，好歹也要留下一個交流的管道。



柯文哲25日頂著烈日出席“台北市長興淨水廠太陽光電”啟用典禮，一邊揮汗、一邊講台北光電發電效率比中南部還高，他認為應該是光電技術的進步所致，他主張希望未來台北市的屋頂不是綠建築，就是光電面板，不要浪費。而出席的台北市議員包括民進黨阮昭雄、中國國民黨郭昭巖及無黨籍楊靜宇。



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到3日參加上海—台北雙城論壇，會不會再談“兩岸一家親”？柯文哲打太極回應，他有跟上海講過，大家談一個比較實質的問題，經貿、青年交流、市政等，大家比較沒爭議的先談，他還是會講一下北台灣跟上海的經貿計劃，講到經貿這個還滿專業的。



媒體追問為什麼昨天談到參加雙城論壇“我比你們（記者）還怕”？柯文哲說，雙城論壇對他來講是已經辦九年了，所以第十年該辦就辦，而且目前台灣在大陸有200萬人，不管是工作或求學，而陸配在台灣有38萬人，且台灣對大陸一年出超850億美元，在這種狀況下兩邊完全沒有正式溝通管道，他認為也不是辦法，好歹也要留下一個交流的管道。



“反正我也預期要被K了，這我都曉得，哈哈哈。”柯文哲笑說，目前台灣政治就是這樣，平常沒事，選舉到了就是藍綠對抗、抹紅，唉，他覺得該做就做。



被問到是不是有跟台商聯絡？柯文哲指出，以前台北市大陸小組都找學者專家談，後來覺得學者專家講也沒用，乾脆直接找台商會長，這次主要是找長三角台商會長，包括杭州、昆山，問問看你們有什麼問題需要協助，沒有爭議的先做嘛，至少賺錢沒有爭議，你講到政治大家都高來高去，所以後來我們大陸小組委員主要找台商會長來當。