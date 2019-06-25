中評現場：王金平與陳其邁同台互捧好熱絡

藍委王金平與陳其邁不時交頭接耳。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月25日電（記者 洪德諭）中華科技金融學會25日舉行區塊鏈應用論壇，中國國民黨籍前“立法院長”王金平、民進黨“行政院副院長”陳其邁“同框”。兩人不僅同時步入會場，致詞時也相互讚許，王稱讚陳相當接地氣；陳則肯定王看著他長大，是他尊重、尊敬的對象。



中華科技金融學會25日舉行區塊鏈應用論壇，除了身兼此學會的理事長王金平出席外，陳其邁也擔任嘉賓出席，與會者還包括台企銀董事長黃博怡、合作金庫董事長雷仲達等人。



一般國民黨、民進黨政治人物出席活動時，常是“王不見王”一前一後避開同時現身，不過這場活動，王金平、陳其邁則是一同上樓步入會場。論壇進行過程，兩人不時交頭接耳，展現兩人的好交情。



受訪時，陳其邁先是禮讓前輩王金平先講，過程中也在站一旁，並未先行進入會場。當王受訪完時，陳其邁則是主動向前告知晚點進入會場，身為中華科技金融學會理事長的王金平，則是為了等待陳其邁受訪完，特別將論壇延後開始，等待陳其邁受訪完畢。



在致詞的過程中，王金平，陳其邁也透過這個機會不約而同相互肯定彼此，王金平提到，陳其邁當任“行政院副院長”後有好的表現，各界對於陳的印象也是相當進取、非常能夠接地氣。



至於陳其邁，則是提到雖然與王金平是不同黨派，但王金平看著他長大，是他非常尊敬、尊重的對象，王金平是永遠大家長、台灣公道伯。