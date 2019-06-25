“一城一策”：多地調整土拍規則穩地價

中評社北京6月25日電／上周，北京推出2宗“限房價、限地價、競自持”住宅用地，吸引了近30家房企及聯合體參與；本周，深圳也迎來了一場近二十年來招拍掛市場最大數量的土地拍賣爭奪……作為樓市的晴雨表，近期多個城市土地市場火熱的消息引發各界關注。



而在土地市場火爆的壓力之下，相較於較早推出限地價等政策的一線城市，部分二三線城市也已經開始有針對性地收緊相關政策。據記者不完全統計，已經有包括杭州、蘇州、合肥、東莞等城市調整土地拍賣規則，如“降低一次性報價最高限價”、“價高者不一定得”等，力圖進一步穩定地價。



對此，業內人士表示，土地市場升溫只是個別現象，部分城市土地交易火熱和供地節奏加快等有關，其中的優質地塊才會產生高溢價競爭。為遏制地價的持續上揚，“一城一策”的調控思路促使各地政策調整更加精准化。在監管層及時預警和調控之下，接下來的土地市場或有降溫趨勢，但活躍度將會得到保持，並以補庫存為導向。



“追高”搶地 多城地價創新高



隨著部分城市土地掛牌量明顯增多，市場競爭也日趨激烈。



此次熱潮中，二三線城市的爆發尤為明顯，特別是以蘇州、合肥等為代表。



據了解，今年3月以來，房企開始頻頻拿地，土地市場出現回暖跡象。部分二線城市為首的土地市場更是持續高熱，無論成交量、地價還是溢價率都頻頻創新高。



中國指數研究院5月發布的《中國300城市土地市場交易情報》顯示，在土地出讓金方面，全國300個城市的土地出讓金總額為4915億元，環比增加17%，同比增加 52%。其中，住宅用地（含住宅用地及包含住宅用地的綜合性用地）出讓金總額為4223億元，環比增加15%，同比增加57%。

