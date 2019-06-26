社評：G20峰會發中國聲音　展中國形象

中評社香港6月26日電（評論員 彭念）近期，中國的高層外交頗為密集。在接連出訪俄羅斯、中亞兩國及朝鮮之後，習近平主席又將趕赴日本大阪出席G20峰會。與之前的周邊外交行不同，G20峰會是全球性多邊會議，是中國向全世界發出“中國聲音”、展示中國形象的重要國際舞台。



對於中國而言，充分利用好G20峰會這個國際舞台至關重要。一則，當前的國際貿易緊張局勢仍未徹底緩解，全球經濟增長態勢大受影響。在這種嚴峻形勢下，作為世界第二大經濟體，中國有理由也有責任在G20峰會上提出“中國方案”、貢獻“中國智慧”。中國的積極努力也將繼續鞏固其負責任的大國形象。



二則，當前正值美國大肆鼓吹貿易保護主義的嚴峻時刻，中國應站出來大聲疾呼貿易多邊主義，旗幟鮮明地反對美國的貿易保護主義。實際上，不少G20成員國，尤其是廣大發展中國家，已經遭受了美國的“關稅戰”威脅，成為貿易保護主義的受害者。他們都有強烈的意願來反對美國的貿易保護主義。



三則，自特朗普上台之後，國際貿易規則遭受踐踏，尤其是WTO的權威性和有效性遭到極大削弱。而WTO的癱瘓無疑是對國際多邊貿易體系的巨大打擊。如果任由其繼續僵持停擺，則國際多邊貿易體系將“名存實亡”。值此緊要關頭，中國應與G20相關成員國一道推動WTO改革，共同維護國際多邊貿易體系的良性運轉。



毫無疑問，G20峰會為中國維護國際多邊貿易體系及改革WTO等一系列重要議題提供了難得的機遇和重要的平台，但中國也應看到美國在G20峰會中的優勢影響力。一直以來，美國都是G20的“領頭羊”，G20成員國中也有不少美國的盟友。因此，美國一直主導G20的議題設置。



考慮到特朗普對貿易保護主義的偏愛，其必將糾集盟友回擊中國等發展中國家對貿易保護主義的反對呼聲。與此同時，特朗普一直企圖通過搞砸WTO上訴機制來逐步削弱世界各國對國際多邊貿易體系的信心。因此，特朗普對於WTO的改革不僅不會感冒，反而有可能繼續施加阻力，阻止WTO的順利改革。



對於這 些可能遇到的困難，中國應做到心中有數。一方面，中國需要聯合發展中國家堅決抵制美國的貿易保護主義；另一方面，中國也應做好充足的心理準備，要有足夠的耐心來與美國周旋，一點一滴地推動WTO的改革，維護國際多邊貿易體系。



值得注意地是，此次G20峰會正值中美貿易戰出現轉機之時，外界對中美兩國領導人在峰會期間達成貿易協定充滿期待。但考慮到特朗普出爾反爾的個性，中國仍需對美國保持警惕。換言之，中國歡迎美國重啟談判，也希望在峰會上達成貿易協議，但這些都建立在美國尊重中國底線的基礎之上。中國應在堅守底線的前提下靈活應對美國，力求達成雙方都能接受的公平公正的貿易協議

