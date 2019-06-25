楊志良出書　憂心明鄭王朝在台衰敗歷史重演

左起，江東亮、朱立倫、楊志良、張善政及楊麗環。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月25日電（記者 倪鴻祥）前“衛生署長”楊志良上午發表新書《“中華民國”如何不亡》。他表示，當前的“中華民國”內部分裂最嚴重，外在威脅最嚴峻，與當年鄭氏王朝先興後衰、內鬥不止，而後終亡於康熙皇帝的遭遇為相像，他擔心1683年明鄭王朝在台衰敗的歷史可能重演。



公共衛生學者出身的楊志良曾於2015年4月宣布投入國民黨2016初選，後由洪秀柱出線。



現年73歲的楊志良上午在台北市非政府組織會館舉行新書發表會，為台灣的未來找尋解方。爭取中國國民黨2020提名的前主席朱立倫、表態角逐大選的前“行政院長”張善政、前“衛生署長”葉金川、前國民黨“立委”楊麗環及台灣大學健康政策與管理研究所教受江東亮等人出席站台。



楊志良除了介紹新書外，也提出考題，希望藍綠參選人能拋開選舉口號，思考具體政策，提出具政策論述內容的答卷，他指出，當前台灣有四個現象，一是民進黨執政讓人民生活痛苦；二是族群分裂，撕裂“中華民國”；三是葬送民主，不公不義；四是內憂外患。“中華民國”如何不亡。



楊志良也質疑藍營各陣營的兩岸主張。他表示，無黨籍台北市長柯文哲說“兩岸一家親”，但政治要如何一家親？綠營一直主張“去中國化”，但卻造成內部分裂對立；藍營主張“九二共識”，但政治上有共識嗎？因此兩岸分合有三個元素，即文化、血緣、政治，在台灣是文化與血緣的中國。



楊志良在《“中華民國”如何不亡》新書裡指出68個問題，幾乎都是社會能源、醫療、保健、衛生、幼教等問題，同時也提出10個解方；至於在族群認同與“國家認同”的問題上，楊志良強調“中華民國”“國民”，就該對“中華民國”效忠。