民進黨不會惡意攻擊？柯文哲：會放狗咬人！

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月25日電（記者 鄭羿菲）針對民進黨主席卓榮泰稱“民進黨不會惡意攻擊無黨籍台北市長柯文哲”，柯25日受訪時表示，他們當然都說不會攻擊啊，只會放狗咬人。他笑說，這大概是民進黨的安撫麻醉藥吧。至於卓也說“在“國家認同、主權定義要愈辯愈明，不能模糊”，柯則回應，兩岸關係就這個樣子啊，不然你要怎樣？美國現階段不可能讓“台灣獨立”或統一，統一、“台獨”下輩子吧。



民進黨在負責選舉操盤的核心幕僚、前“行政院副院長”林錫耀對內表達“民進黨對柯文哲的態度就是不攻擊，不要得罪柯粉”後，卓榮泰日前接受媒體專訪時，也對外指出，民進黨不會惡意攻擊台北市長柯文哲，但對於政策討論，大家可以攤開來說，尤其在“國家認同”、主權定義要愈辯愈明，不能模糊。



柯文哲25日頂著烈日出席“台北市長興淨水廠太陽光電”啟用典禮，一邊揮汗、一邊講台北光電發電效率比中南部還高，他認為應該是光電技術的進步所致，他主張希望未來台北市的屋頂不是綠建築，就是光電面板，不要浪費。而出席的台北市議員也包括民進黨阮昭雄、中國國民黨郭昭巖及無黨籍楊靜宇。



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到相不相信卓榮泰的發言？柯文哲不以為然地表示，他們（指綠營）只會放狗咬人，也不會自己來咬，當然每個都說不會攻擊啊，他就問一個，“作家吳祥輝”是誰？不就自動自發來打他嗎？媒體追問，這是民進黨安撫你的策略嗎？柯辦開玩笑地笑說，大概是安撫麻醉藥吧。



被問到民進黨會不會兩手策略，一邊說不會打你，一邊又放狗咬人？柯文哲笑著回應，放狗是還好，要釋放老虎就很麻煩了，哈哈哈哈⋯⋯至於媒體追問誰是老虎時，柯文哲則沒有回應。



至於卓榮泰也指出“在“國家認同、主權定義要愈辯愈明，不能模糊”，是不是暗示即將舉辦的雙城論壇什麼？柯文哲說，兩岸關係就這個樣子啊，不然你要怎樣？他每次說大家就明講嘛，它是個假議題，但是卻變真問題，美國現階段不可能讓台灣搞“獨立”，也不可能讓台灣跟中國統一，美國還是世界霸權，他還是有底線，統一、“台獨”下輩子吧。