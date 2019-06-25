韓張配有可能？韓國瑜讚張善政是人格者

韓國瑜稱讚張善政是“人格者”。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月25日電（記者 高易伸）前“行政院長”張善政近日常出面為中國國民黨高雄市長韓國瑜駁斥攻擊，連前“行政院”發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉都在臉書發文認為，“韓豪放熱情，張儒雅沈穩，若能成為搭檔，美事一樁。”



對於有無“韓張配”可能？韓表示，自己對張善“政院”長非常尊敬，是非常優質的“人格者”，不光學養佳、有理想，敢說、敢做之外，張在政府部門時也能苦民所苦、傾聽民意，讓人實非感佩。



此外，媒體關心韓國瑜下午還要跟模範生、市長獎得主合影，但昨日跟高雄中學學生合影時卻被“突襲”，因一名市長獎得主上台拿了一本《為什麼愛說謊》的書籍暗諷。對此，韓國瑜強調，昨天合影約有700名同學，從頭到尾氣氛都非常融洽，還有好多學生跟我握手、擁抱、 擊掌、送小卡片，甚至穿國旗裝表達他們的熱情。最後會冒出一個同學帶了一本書，說實在完全沒注意到、不了解，我希望小孩子有一個純潔的教育空間 。



韓國瑜說，小孩子努力讀書獲得全班第一名、模範生，快快樂樂照了一張照片，也是他一輩子的光榮。像這樣的環境實在不應該被過度政治化干擾。這對學生、對學校跟教育沒幫助，所有新聞界好朋友透過畫面了解，整個氣氛非常融洽，不需要去做一些擴大解釋。其次、年輕人勇於表達意見，也歡迎寫信給我沒問題，我非常鼓勵年輕人勇於表達意見，這是不衝突的。