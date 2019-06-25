張善政說重話　如果蔡英文連任台灣就會完蛋

朱立倫接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月25日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的前主席朱立倫及表態角逐大選的無黨籍參選人、前“行政院長”張善政今天上午在同一場新書發表會上，對於國民黨今晚將舉行首場電視政見發表會，朱立倫表示，他行政經驗豐富，不需要臨時抱佛腳；張善政說，他雖不用登場，但現在最大目標就是不能讓蔡英文連任，如果蔡連任台灣就會完蛋。



楊志良上午在台北市非政府組織會館舉行《“中華民國”如何不亡》新書發表會，朱立倫與張善政上午都受邀出席，其他到場的人士還包括前“衛生署長”葉金川、前國民黨“立委”楊麗環及台灣大學健康政策與管理研究所教受江東亮等人。



國民黨預訂今晚在高雄舉辦首場國政願景電視發表會，5位參選人包括朱立倫，高雄市長韓國瑜，前鴻海董事長郭台銘，前台北縣長周錫瑋，孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中，準備情形都受到關注。



朱立倫受訪時表示，今晚雖然是演講會或是朗誦比賽，但他會針對過去半年來提出27項政見或在臉書直播的內容做為政見發表的內容，因為他有非常長的實際行政經驗，所以不需要臨時抱佛腳，實際上他認為台灣應該怎麼走、怎麼做，晚上會向大家提出報告。



對於近日民調顯示綠營支持度有所提升，朱立倫表示，昨天看了3份民調結果，民進黨整體支持度往上升，國民黨支持度在下降，這是國民黨很大的危機，顯示黨內初選並沒有帶動國民黨支持度上升，反而因“黨內互打”下降。



對於晚上的電視政見會，韓國瑜將帶助選團助陣，是否也會派助選團應援？朱立倫表示，那些朋友也都是他和“郭董”的好朋友，他也會有一些好朋友過去。



張善政受訪時指出，他事先不知道朱立倫要來，晚上國政願景電視發表會他雖然不用登場，但他會準時收看，他認為現在最大目標就是不能讓蔡英文連任，如果蔡連任台灣就會完蛋。