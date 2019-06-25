中國人民銀行發布小微企業金融服務白皮書

在新疆烏什縣，小微企業的發展有效帶動著城鄉富餘勞動力就業。圖為在烏什縣阿合雅鎮庫曲麥村小微企業創業園內，阿克蘇鼎隆帽業有限公司的女工在進行加工作業。（來源：人民視覺） 中評社北京6月25日電／6月24日，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會聯合發布《中國小微企業金融服務報告（2018）》。作為中國政府相關部門首次公開發布的小微企業金融服務白皮書，報告全面總結梳理了2018年各相關部門和金融機構在金融服務小微企業方面的主要工作和成效，並明確提出下一步將從8個方面進一步改進小微企業金融服務。



普惠小微貸款餘額超10萬億元



“截至2018年末，小微企業金融服務已取得階段性成效，全國普惠小微貸款（包括單戶授信1000萬元以下的小微企業貸款及個體工商戶和小微企業主經營型貸款）餘額是8萬億元，同比增長了18%，增速比上年末高8.2個百分點。”中國人民銀行金融市場司副司長鄒瀾24日介紹報告時表示。



談及2019年以來最新工作進展，鄒瀾指出，2019年以來，小微企業融資難、融資貴問題仍然較為突出，中國人民銀行、銀保監會繼續發揮貨幣、財稅、監管等“幾家抬”政策合力，實施穩健的貨幣政策，靈活運用定向降准等貨幣政策工具，建立對中小銀行實行較低存款準備金率的政策框架。推動國家融資擔保基金加快發揮作用，督促金融機構疏通內部傳導，引導建立商業可持續的長效機制，小微企業貸款呈現“量增、面擴、結構優化”的態勢。



普惠小微貸款保持較快增長。截至2019年5月末，普惠小微貸款餘額是10.3萬億元，同比增長21%，增速比上年末又高出5.8個百分點。1－5月增加8169億元，同比多增4714億元。信貸支持的小微戶數持續增加。截至2019年5月末，普惠小微貸款支持小微經營主體2363萬戶，同比增長35.4%。1－5月增加224萬戶，同比多增93萬戶。



金融政策和支持體系不斷完善

