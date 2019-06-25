蔡英文民調第一　柯文哲：恭喜啊！

台北市長柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月25日電（記者 鄭羿菲）針對“蔡賴配”若成局會不會影響無黨籍台北市長柯文哲參選2020的意願？柯25日受訪時顧左右而言他說，民調一直在移動，他不喜歡浪費力氣。至於蔡英文近期民調高漲勝過藍白，柯笑說那就恭喜啊⋯⋯他差點又⋯⋯哈哈哈哈⋯⋯。



不過，柯文哲話鋒一轉批評說，雙子星已經拖5個月了，是要卡多久？花了5個月還不能決定，“這個‘國家’也是有問題，效率這麼差（閩南語）”。政府不能把沒辦法當辦法，就像長榮航空罷工，預防重於治療，“這就是政府無能的表現！”



柯文哲25日頂著烈日出席“台北市長興淨水廠太陽光電”啟用典禮，一邊揮汗、一邊講台北光電發電效率比中南部還高，他認為應該是光電技術的進步所致，他也主張希望未來台北市的屋頂不是綠建築，就是光電面板，不要浪費。而出席的台北市議員也包括民進黨阮昭雄、中國國民黨郭昭巖，及無黨籍楊靜宇。



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到之前柯談到民調一打一勝過中國國民黨高雄市長韓國瑜，台媒披露這份民調也指出民進黨“蔡賴配”將大幅壓縮柯參選2020的空間？



柯文哲表示，民調就當時的嘛，所以他不太喜歡看民調，就是因為隔一個月再看，民調就都變化了，所以民調是一直在移動，他不喜歡浪費力氣，就像他當急診處的醫生，何必預測誰明天會送來急診處，明天的事明天再煩惱就好，甚至等病人送進急診處再煩惱嘛。