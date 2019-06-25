蔡政府砸錢吸台商回流　藍轟政策買票

左起，藍委費鴻泰、曾銘宗及賴士葆。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月25日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團今天召開民進黨政策買票系列（一）“倒向大財團 借款免利息”記者會，批評蔡政府拿納稅人的錢借給大老闆，借錢幾乎免利息，但蔡政府執政三年以來，低薪卻遲遲無解，如此補貼根本是政策買票。



蔡政府推出的“歡迎台商回台投資行動方案”，由於針對回台設廠的廠商提供補貼優惠貸款，由“國發基金”提供1.5%補貼，國民黨團總召曾銘宗要求，蔡政府應對於在台100萬家的中小企業、甚至是青年成家首度購屋或是青年學貸，均應一視同仁、比照辦理，都給予1.5%之利息補貼，否則蔡政府就是選舉考量，不顧年輕人，倒向大財團。



國民黨團今天的記者會，是由總召曾銘宗、黨籍“立委”賴士葆、費鴻泰等人，在黨團記者室召開。



曾銘宗說，台商回台投資我們很歡迎，但蔡政府的投資方案是請鬼開藥單，針對在大陸投資的台商，政府總共匡列新台幣5千2百億元的額度，補貼銀行手續費1.5%，等於根本沒有利息，但全台149萬家中小企業的額度僅有200億元，平均一家只有一萬多元補助，這樣的投資方案合理公平嗎？等於蔡政府花大把銀子在政策買票，造成不公平狀況，對得起台灣中小企業嗎？



賴士葆說，蔡政府此舉純粹政治考量，蔡政府知道台商比較不可能投給民進黨，所以就準備5千億元、利息補貼1.5%，等於免利息，但卻忽視真正需要幫助的年輕學子，現在全台有48萬人在使用就學貸款，但利率雖然調降，仍然需要負擔1.5%，完全不能跟大企業比，這就是政策買票。



賴士葆強調，接近選舉了，所以蔡政府用兩面手法，蘿蔔棍子一起來，現在說租金、托兒經費也要補助，但卻修“國安法”，管制言論自由，內容跟以前民進黨在野時反對的戒嚴法很像，就是要思想控制，請大家睜大眼睛看清楚。