藍委追問疆域？大法官被提名人只說很大

陳玉珍（右）今天針對大法官提名人楊惠欽行使同意權審查。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月25日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天針對大法官被提名人楊惠欽行使人事同意權審查，無黨籍金門縣“立委”陳玉珍一再追問“中華民國”疆域議題。楊惠欽說，“中華民國”疆域很大、很大，並且一直翻手邊的“憲法”資料，她表示，“憲法”增修條文說我們在分離狀態下，因應國家統一之前需要，“我只能說現在國家屬於還沒統一，現在是國家統一前”，至於“中華民國”固有疆域範圍多大，“我很難講大到哪裡”。



蔡英文所提名的楊惠欽現年59歲，政大法律研究所法學碩士，擅長行政法及財經法類，長期辦理行政訴訟及租稅審判業務，曾在法官學院、司法官學院及行政機關訓練單位講授及研究《行政法》及稅務相關議題。她從1991年擔任高雄地方法院法官起，至今實任法官達27年，過去曾擔任位台灣高雄地方法院法官兼庭長、高雄高等行政法院法官、最高行政法院法官。



陳玉珍審查時詢問，台灣是不是一個國家？楊惠欽說，我們是“中華民國”，台灣沒有出現在“憲法”。陳則追問台灣是地名？楊則說，會有政治議題。



陳玉珍仍要求回答台灣是國家還是地名？楊惠欽表示，根據兩岸人民關係條例是台灣地區，地理上面、地圖上面寫台灣，目前沒有出現是國家名稱。



陳玉珍則說，蔡英文到海外還說是台灣“總統”？楊惠欽則說，那是描述性吧。



陳玉珍則一再追問“中華民國”的疆域包括哪裡？楊惠欽說，很大很大，“憲法”中並沒有特別講，只提到固有疆域，另外在“憲法”增修條文中，也提到現在是在分離的狀況下，意即現在國家還沒有統一，還在國家統一前，因此用固有疆域稱呼，至於“中華民國”範圍到底有多大，“這個範圍很難說，大到哪裡。”



陳玉珍質疑，這個問題真的這麼難回答嗎？是不是因為政治上的意涵？陳又說“中華民國”的疆域除了台澎金馬外，當然還包括現在的大陸地區，只是治權不及大陸地區。



陳玉珍強調，現在兩岸就是一個國家叫做“中華民國”，大陸地區一個制度、台灣地區一個制度就是叫做“一國兩制”，現在已經實施一國兩制，不要聽到一國兩制就以為是毒蠍猛獸。



陳玉珍也問到“憲法”增修條文第5條，政黨之目的或其行為，危害“中華民國”之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲，有政黨天天主張台灣獨立是否違憲？楊惠欽則說，這個牽涉層面太廣了，最後還說，這牽涉到具體個案，不方便表示意見。