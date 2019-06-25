中評鏡頭：烈日當頭　綠白互動冷如冰

柯文哲坐在阮昭雄身旁，兩人並沒有特別的互動。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月25日電（記者 鄭羿菲）民進黨前“行政院副院長”林錫耀、黨主席卓榮泰分別表達“民進黨對無黨籍台北市長柯文哲的態度就是不惡意攻擊”，黨中央在初選後似乎對柯展開“溫情攻勢”，綠白關係如何變化，遂成為各界焦點。



無黨籍台北市長柯文哲25日頂著烈日出席“台北市長興淨水廠太陽光電”啟用典禮，一邊揮汗、一邊講台北光電發電效率比中南部還高，而出席的台北市議員就包括民進黨阮昭雄、中國國民黨郭昭巖及無黨籍楊靜宇。其中，阮昭雄更是民進黨初選階段，擔任蔡英文陣營發言人，兩人互動也成為觀察點。



阮昭雄先抵達會場，坐在座位上等候，而柯文哲到場後，反而先跑去看太陽光電面板，才回來與各位貴賓、市議員握手，柯、阮握完手後隔鄰而坐，而因天氣燥熱，阮昭雄還笑著拿起手中的“冰開水”，似是提醒柯文哲多喝水，但柯文哲只看了一眼並沒有特別的反應，繼續低頭看資料，柯、阮兩人並沒有特別的互動。



雖然柯文哲上台致詞唱名貴賓時，並沒有漏掉阮昭雄的名字，但柯受訪時似乎並不相信“民進黨不惡意攻擊柯文哲”的說法，反而一直打趣說“民進黨是安撫麻醉藥”、“他們會放狗咬人，不過放狗還好，放老虎就很麻煩”。



阮昭雄接受中評社訪問時表示，卓主席的談話，代表了黨中央、黨員的立場，而民進黨台北市議會黨團的立場，基本上就是監督市政的角色，從過去以來都沒改變，都是就市政、論市政，而黨團每個成員也會依據各自問政風格，會有不同的呈現。他強調，“過去也沒特別攻擊柯市長啊”，雖然2018年民進黨自提人選，這部分當然會有競爭關係，但整個議會的狀態是就事論事。



至於上海—台北雙城論壇即將在3日舉辦，阮昭雄提醒，柯市長要自己顧慮到台灣民眾的氛圍，民進黨市議員會就事論事監督，但我們也沒義務要幫忙柯市長與基層溝通。