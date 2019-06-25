楊志良出書“中華民國”如何不亡　批蔡英文

楊志良接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月25日電（記者 倪鴻祥）前“衛生署長”楊志良今天上午發表新書《“中華民國”如何不亡》，砲轟蔡英文執政後人民生活痛苦、族群分裂，不公不義葬送民主，相關政策又一再出現“今日之我否定昨日之我”的狀況，早該下架。他還說，國中生說高雄市長韓國瑜選2020很可笑，不過他覺得蔡英文選最可笑。



現年73歲的楊志良曾參與國民黨2016初選，惟未通過連署。他上午舉行新書發表會，出席者包括國民黨前主席朱立倫、前“行政院長”張善政、前“衛生署長”葉金川、前國民黨“立委”楊麗環及台灣大學健康政策與管理研究所教受江東亮等人。



楊志良對民進黨蔡英文執政多所批評，他表示，蔡執政後人民生活痛苦、族群分裂，不公不義葬送民主。台灣人民普遍不相信政府、政黨及媒體，權貴、財團、媒體集體分贓，導致台灣現在只有民粹，沒有民主，台灣鬼混了20年，還有本錢再混20年嗎？



楊志良也批評三立、民視天天播“勇哥”（陳水扁），明明沒有公民權的人，可以出來替兒子（陳致中）競選，天天可以上三立等，所以NCC可以廢了。如果可以播“勇哥”，是不是所有監獄裡的人都可以投票、可以發表競選宣言？這個台灣有法嗎？朋友雖叫他不要激動，但他實在看不下去了，所以要講。



對於國民黨2020初選有5位參選人，楊志良認為，5個參選人都適合執政，乾脆抽籤算了，否則大家吵、鬧、鬥來鬥去的結果，就是蔡英文連任。



朱立倫也指出，民粹時代最大特點就是凡事不講內容，只喊口號，最簡單的例子就是4年前他跟蔡英文進行大選辯論時，蔡英文話講很好聽，說長照2.0只要增加菸稅就可以完成，但他說，如果只想靠抽菸就想照顧老人，那大概等於每位被照顧的對象每年只可以增加1包到2包的紙尿褲，可惜聽者藐藐，經過3年多，不知道大家還認為抽煙就可以照顧長輩嗎？



張善政說，2016年蔡英文找“行政院長”找了多久，最後是林全臨危授命；軍公教年改造成軍公教離心離德；“國防”廢弛；募兵制招不到人；“去中國化”分裂台灣就更不用講了，這樣下去“中華民國”真的要亡了，除非出來選2020的人真的一個個有效的解決。