台南綠白合作？綠議員呂維胤說嗅不到氣氛

民進黨挺賴台南市議員呂維胤。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南6月25日電（記者 趙家麟）民進黨中央定調不打柯，“綠白合作”的可能性受關注。民進黨賴系台南市議員呂胤26日接受中評社訪問表示，柯的網路聲量大，是可敬的對手，但迄今在台南，連公開挺柯的里長都沒有，完全看不到具有動員挺柯的組織雛型，基層也嗅不到“綠白合作”的氣氛。



呂維胤是賴清德在台南的子弟兵，也是挺賴的先鋒。黨內2020初選落幕，呂維胤表示，“輸了就是輸了！”現在就是挺蔡。



呂維胤認為，“蔡賴配”仍是民進黨面對2020大選最直接的整合方式，即使初選已經落幕，基層仍一直有“蔡賴配”的聲音，另一方面還有賴列為民進黨不分區“立委”的聲音。



呂維胤指出，賴清德現階段主要還是四處奔走，感謝各地的在初選期間的支持，賴對自己的未來，也沒有任何的談論；賴的未來，還是要看蔡英文因應選戰策略籌組戰鬥團隊、如何將戰力極大化而定，他相信賴必然是全力輔選，並認為該看賴擔任什麼輔選角色，比放在什麼職位更重要。



“蔡賴配”沒有動靜，民進黨中央定調不打柯文哲，面對2020大選，綠似乎已開始向柯陣營遞上了橄欖枝，是否有“綠白合作”的可能？呂維胤表示，至少在南部、在綠營票倉的台南，基層還嗅不到“綠白合作”的氣氛。



呂維胤表示，藍綠白各陣營目前都忙著壯大自己的政治實力、擴大版圖，尚未宣布參選的柯文哲，全台各地趴趴走，未來參選的可能性高；柯的網路聲量大，確實是政黨的可敬對手，但網路聲量能否轉化為基層選票？恐怕還要再觀察。



呂維胤說，以綠營票倉的台南觀察，還看不到任何檯面公職、甚至里長站出來公開挺柯，地方上也沒有浮現挺柯的頭人，或是任何具有動員能力的組織、社團系統。他認為，柯的網路聲量，到目前為止，還看不到轉化為陸軍的任何實際效果。



柯文哲已決定赴上海參加雙城論壇，呂維胤表示，柯文哲的策略，搶藍也搶綠，還要吸引厭惡藍綠兩政黨的選民，這個路線一直走下去，柯應不致於和政黨有過度的結合。