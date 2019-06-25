民進黨組織青年軍研習　蔡英文下軍令狀

蔡英文出席“2019青年入陣-民主新星研習營”成果發表會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月25日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天出席民進黨青年部主辦“2019青年入陣-民主新星研習營”成果發表會，現場年輕人大多是大學生，對蔡英文連任非常支持。蔡也下達指令，用你們最熟悉的網路工作，請大家在網路上用獨特的、通行的語言，把對我們的支持做最大的擴散。她更下令，2020“總統”一定要勝選，“立委”一定要過半，“我不要問你們好不好，這就是一個命令”，我們一起來達成。



蔡英文因為下午還要趕往新竹出席福衛七號發射升空，原本預定下午1點出席活動，也提前半小時到場。但這些青年朋友看到蔡英文到場非常熱情，蔡致詞也熱烈鼓掌。民進黨表示，這些青年是由網路報名參加，有200多位報名，經過簡單篩選出89名參加研習營。



蔡英文致詞說，我們這幾年執政希望讓台灣社會持續往前走，要改革的我們都會持續改，但改革路上，確實有些人無法理解為什麼要這樣做，社會溝通很重要，世代之間對不同議題的看法差異性很高，因此我們常在議題取捨與方向取捨，卡在一個不同的世代想法。



蔡英文現場交給青年朋友任務，或許你們會問要給你們什麼功課，說服你們同世代的人，再來是你的爸爸、媽媽、你的阿公阿嬤，這恐怕是很大的工作，要耐得住寂寞。這個功夫確實是從政的基本功，也是最困難的工作。



她對在場年輕朋友喊話，年輕人對我們來說很重要，她要講一個秘辛，為什麼2019年1月蔡英文變成不一樣的人，因為去年11月24日之前，蔡英文忙著當“總統”與黨主席。敗選以後她坐在辦公室想說，我們應該怎樣檢討，“總統府”有很多年輕幕僚，最老的就是發言人林鶴明，請他們想想“總統”應該做什麼？應該跟什麼人講話？應該到哪裡去？11月24日之後她的行程安排、講話內容、接觸對象突然不同了，表示青年世代，我們真的不能小看他們，因為大人做事久了，常常忘了小朋友們究竟在想什麼。



蔡英文說，現在我們一定要翻轉，她接受民進黨提名的時候說，必須要注意年輕世代的想法，要回應他們的想法，各位就是未來的希望，但是力量要擴大、要發揮影響力，讓更多人一起來分享這個價值，讓更多人與你在同一艘船上。



蔡英文感性喊話，“這幾年執政，你問我辛不辛苦？確實蠻辛苦的”，因為我們真的想讓台灣往前走，所以改革的價值，也時時放在心上。有時候確實困難，一時之間做不成，需要時間來做。



她強調，這幾年年金改革也做了一個段落，能源轉型也開始，轉型正義也是現在進行式，婚姻平權也有進展，這個過程都在進行當中，而且台灣社會也在改變當中，希望這些價值理念是我們可以共享，但很多政策是可以一起討論商量的，各位不要忘記自己可以自己思考，如果執政做得不夠好的，你也有你的看法，要獨立思考、獨立判斷，才是我們最重要的。



她也說，我們很期待每個黨工都有的特質，民進黨與生俱來的特性就是叛逆，我們本來就是叛逆的政黨，不要因為組織作用就喪失你的本性，也不要妥協、遺忘。