第七屆全國道德模範候選人開始公示

中評社北京6月25日電／為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，培育和踐行社會主義核心價值觀，著力培養時代新人、弘揚時代新風，以新時代社會主義思想道德建設的新進展新成就迎接新中國成立70周年，根據中央文明委工作安排，今年，中央宣傳部、中央文明辦、全國總工會、共青團中央、全國婦聯、中央軍委政治工作部組織評選表彰第七屆全國道德模範。日前，第七屆全國道德模範評選表彰活動組委會審核確定了由各地和軍隊系統推薦的303名全國道德模範候選人（事跡另發），6月25日起在中央主要媒體和重點網站進行集中公示宣傳。



本屆評選表彰面向城鄉基層、各行各業，按照群眾推薦、遴選審核、公示宣傳、投票評選等程序步驟，選出助人為樂、見義勇為、誠實守信、敬業奉獻、孝老愛親五類全國道德模範，推出一批作出貢獻大、群眾口碑好、事跡突出感人、體現崇高精神、典型示範性強的道德標杆，廣泛開展道德模範宣傳學習活動，把道德模範的榜樣力量轉化為億萬群眾的生動實踐，推動在全社會形成崇德向善、見賢思齊、德行天下的濃厚氛圍。今年3月評選活動啟動後，各省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團及中央軍委政治工作部嚴格按照全國道德模範評選表彰實施辦法，廣泛開展道德模範推薦評選工作，完成相關程序，於5月下旬推薦上報了候選人。



全國評選表彰活動組委會經過認真審核，確認第七屆全國道德模範候選人共303名，其中，助人為樂類60名，見義勇為類60名，誠實守信類56名，敬業奉獻類65名，孝老愛親類62名。6月25日、26日，人民日報、解放軍報、光明日報、經濟日報刊登全部候選人的照片、基本情況和事跡簡介。6月25日至7月24日，中央人民廣播電台在中國之聲、經濟之聲、音樂之聲、中國鄉村之聲等頻率展播候選人廣播節目；中央電視台在新聞頻道展播候選人電視專題片；中國文明網、人民網、新華網、中國網絡電視台、央廣網、中國軍網、光明網、中國經濟網、中工網、中國青年網、中國婦女網同步展示候選人事跡。全國評選表彰活動組委會公布聯繫方式（電子郵箱：qgddmfpx2019＠163.com，電話：010—83083179），聽取社會各界的評議和監督意見。

