西進——訪紅軍長征入粵首勝地新田

6月22日，在廣東省南雄市烏徑鎮新田村，媒體記者在紅軍入粵第一仗舊址採訪廣東省南雄市史志辦原副主任李君祥（中）。（來源：新華社） 中評社北京6月25日電／丘陵起伏，雜草叢生，兩座高坡之間有成片農田靜臥。日前，“記者再走長征路”採訪團來到廣東省南雄市烏徑鎮新田村，站在坡上，仿佛看到當年紅軍突破封鎖、激烈戰鬥的場面。



“在這裡，紅軍在長征途中打了入粵的第一仗。”廣東省南雄市史志辦原副主任李君祥說。



1934年10月26日，紅一軍團抵達南雄市烏徑鎮。蔣介石急令廣東軍閥陳濟棠派兵堵截，在紅軍必經的烏徑、新田、錦陂等地設置障礙，企圖阻止紅軍長征部隊向西轉移。



為了迅速掃除長征路上的這些障礙，不讓敵人在這些地區站穩腳跟，紅一軍團給直屬偵察連下了一道命令：堅決把烏徑、新田之敵消滅。



李君祥說，若不消滅掉這部分敵人，後續通過的紅軍隊伍會不斷受到附近敵軍的騷擾襲擊，對紅軍迅速通過粵北的既定目標造成威脅。



接到命令後，160多人的偵察連分三路向目的地緊急進發。這支部隊軍政素質高，八成以上是黨團員，裝備也比較優良，全連分為機槍、衝鋒槍、步槍、短槍四個排。



彼時，敵人尚在構築工事，準備迎擊紅軍，卻不料紅軍有如天降，倉促應戰中，被紅軍幾輪衝鋒便打得倉皇而逃。



“紅軍長征入粵的第一個勝仗，不僅提升了軍隊的士氣，也保證了紅一軍團和長征部隊順利通過烏徑，沿著梅嶺山麓向西前進。”李君祥說。



91歲的新田村村民李梅德對當年紅軍獲勝的往事仍記憶猶新。在村口的一棵巨大古樹下，李梅德對記者說，當年戰鬥打響時，自己才6歲，但記得紅軍進村就住在祠堂裡，不進百姓家中，怕損壞百姓的東西，也不想過多打擾百姓。

