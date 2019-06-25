衝刺政見會　韓國瑜提前與畢業生合影

韓國瑜與模範生及優秀畢業生合影昨天臨時通知提前一小時進行。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月25日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜今天晚上將參加中國國民黨2020初選政見會，不過他白天仍勤於市政，上午市政會議、下午跟畢業生合影。由於擔心時間太趕，市府昨天臨時通知學生家長校方提前舉行，行程十分緊湊，韓也是五位擬候選人唯一的現職首長，政見會白天仍忙市長的工作。



韓國瑜上午在市府主持市政會議，會中表揚高市府今年模範公務人員及廉潔楷模人員，並針對登革熱防疫工作進行加強，下午又立刻趕到左營新莊高中與畢業生及模範生共828人合影，也是今年畢業季五場合影活動的最後一場。



這次政見會主題聚焦“憲政”、“外交”、兩岸、“國安”，韓國瑜昨天也對外表示跟至少30位國政顧問團人員見面，韓還開玩笑說自己“土包子後面有很多諸葛亮”。今天韓幕僚又透露這次有找來12位卸任首長、超過30位學者及國民黨智庫鑽研相關議題。



由於政見會下午5時就要入場，韓國瑜原本預計2時跟畢業生合影，昨天臨時跟學生、家長、學校通知提前一小時進行，由於沒有對外公開，不少媒體都是事後聞訊趕到現場，被韓國瑜突襲成功。



國民黨規劃辦理三場“總統”初選“國政願景電視發表會”，首場6月25日晚間八點至十點在高雄國際會議中心6樓國際會議廳舉行，由TVBS現場實況轉播，並於國民黨官方Facebook同步直播。接下來第二場及第三場分別於6月29日在台中、7月3日在台北。參加的人分別是高雄市長韓國瑜、鴻海集團前董事長郭台銘、前黨主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋。