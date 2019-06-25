綠民主新星研習營　蔡鐵粉圍繞好心情

蔡英文今天出席民進黨青年部主辦“2019青年入陣-民主新星研習營”成果發表會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月25日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天出席民進黨青年部主辦“2019青年入陣－民主新星研習營”成果發表會，現場大學生青年軍更提出好幾個蔡連任的標語，讓蔡非常開心。但這些“鐵粉”，對於蔡各種網路通訊軟體都有加入與關注，讓蔡也說，你們有點盲目。



蔡英文下午還要趕往新竹出席福衛七號發射升空，原本預定下午1點出席活動，也提前半小時到場。但這些青年朋友看到蔡英文到場非常熱情，蔡致詞也熱烈鼓掌。民進黨表示，這些青年是由網路報名參加，有200多位報名，經過簡單篩選出89名參加研習營。



成果發表會上，大學生們想的標語都是力挺蔡英文，但蔡最後不免質疑說，你們這些標語廟口的阿公、阿嬤看得懂嗎？



蔡英文看到這麼多青年朋友力挺她，現場致詞也輕鬆不少。一開始就說，“我的演講稿上有一個加註，現場大多是鐵粉”。此話一出，在場的人都笑了。



蔡英文還說，她的演講有分為媒體版、沒有媒體版，但今天有媒體在場，那就對不起要常常看稿了。她想到2008年當時看到的年輕人是什麼，她的幕僚有一個叫做林鶴明，突然發現他也已經30幾歲，也不覺得很年輕了，但今天看到的是更年輕的一組人。



她還笑說，剛剛有一組人叫余天余大哥，真是沒大沒小。那下次你們看到陳菊秘書長，打算叫她什麼？也沒關係，反正被叫到的人，心裡是高興的。



蔡英文說，她需要大家一起走過2020這場大選，我們要在一起，必須通力合作來打大選。當年民進黨2008年剛剛敗選，要理我們的人不多，大家手上很多標語牌，慷慨激昂發言，她覺得蠻好的，但我們對年輕人的訓練是派去廟口，從沒有人到10、20個人來聽，不是只有標語，要告訴台灣社會最基層、台灣社會最重要的力量的那群人，要說給他們聽，讓他們聽到懂為止。這件事情恐怕才是你們最大的挑戰。



蔡英文現場還測試大家是不是鐵粉，要考你們加入她的臉書舉手，加入IG的有沒有？LINE好友？蔡每問一項，幾乎在場年輕朋友都舉手，蔡一看到大家都有加入，“還說你們有點盲目”。



蔡英文看到這麼多年輕朋友力挺，她也教授上身說，你們可以有耐心的實踐價值，但價值不可以妥協，你們的未來每一個里程當中，你對價值的信仰，將是決定民進黨可否成功、你可否成功的事情。但發現自己像是在上課，還說“我不能再當教授了”。