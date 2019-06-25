5G商用“發令槍”響　海外領跑者開局如何

大力宣傳5G的韓國各大營業廳。（來源：人民網） 中評社北京6月25日電／幾秒鐘下載一部電影、360度VR直播、車聯網……作為第五代移動通信技術，5G被普遍認為是開啟真正萬物互聯的“鑰匙”。目前，5G網絡正在逐步走入現實。隨著韓國、美國、英國、西班牙等國相繼開通5G商用服務，5G商用大幕已然開啟。那麼，這些國家的5G網絡目前使用體驗如何？用戶針對5G網絡還有哪些期許？各國的5G商用有何最新進展？本期網連世界將一探究竟。



韓國：5G用戶突破百萬 覆蓋率和速度有待改善



夏雪



2019年被稱為“5G商用元年”，全球各國都在爭奪5G的制高點。4月5日，韓國三大電信運營商（韓國電信公司、SK電訊、LG U＋）開始為大眾辦理5G手機入網手續。韓國以搶先美國一小時的優勢，成為世界首個開通5G商用網絡的國家。



截至本月10日，也就是韓國開啟5G商用化後的第69天，用戶人數就已經突破了百萬，約占韓國人口總數的2%。韓國科學技術信息通信部預測，截至2019年末，5G用戶人數將突破300萬。



三大運營商大打“價格戰”



韓國5G普及速度超過了當年的4G。分析人士認為，5G用戶的快速增長與韓國電信運營商的力推是分不開的。三大運營商為了爭取5G用戶，大打“價格戰”，提供各種手機補貼和優惠活動。

