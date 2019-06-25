美科技企業認為加征關稅拖累美國創新

（來源：新浪網） 中評社北京6月25日電／在美國政府過去一周召開的擬對3000億美元中國輸美商品加征關稅的系列聽證會上，美國科技巨頭和初創企業紛紛表示，加征關稅不僅無助於保護美國利益，反而拖累美國創新，削弱企業競爭力。



美國家庭機器人製造商iRobot公司創始人科林·安格爾在聽證會上表示堅決反對加征關稅。他認為消費機器人產業正面臨“關鍵時刻”，全球玩家將在未來三年決出勝負。



安格爾把擁有500項專利的iRobot比作“美國成功故事”，可他如今實在樂觀不起來，上一輪對中國輸美產品加征關稅迫使公司增加了部分成本並在年初提價，再加一輪無疑會“雪上加霜”。



美國計算機技術行業聯合會5月發布的一份報告顯示，2017年到2018年間，技術產品進口關稅增加了4倍，如果對所有技術產品徵收25%的關稅，成本將增加數百億美元。



加入反對陣營的美國企業還包括蘋果、微軟、英特爾和戴爾等科技巨頭。英特爾全球監管事務副總裁格雷格·斯萊特在提交的證言中說，免稅的技術產品可以促進數字化，是推動整個經濟體生產力增長的動力，可（加征）關稅會讓技術基礎設施的投資更加昂貴，抑制需求，從而降低了生產力。



蘋果公司致信美國貿易代表萊特希澤說，加征關稅將影響到該公司手機、平板電腦、筆記本電腦、無線耳機和電視盒子等主要產品，不僅會減少蘋果對美國經濟的貢獻，還會削弱其全球競爭力。



戴爾、惠普、英特爾和微軟等公司也聯名向美國政府寫信，要求不要對筆記本電腦和平板電腦徵稅。信中說，“美國筆記本電腦製造商使用專用的生產設備目前只有中國能夠生產，搬出中國需要大量時間，將耗費大量成本”，而“任何供應鏈的改變都不可避免地抽走本應用於創新的資源”。

