“代收垃圾網約工”讓垃圾分類更時尚

中評社北京6月25日電／7月1日“史上最嚴垃圾分類措施”即將在上海實施，大批新興職業隨之興起，代收垃圾網約工便是其中之一。這是一份客戶通過線上預約以後，線下收廢品小哥上門回收，並將垃圾分類打包，把紙製品送到紙廠，把塑料送到粉碎廠的職業。代收垃圾網約工這一新職業在一定程度上反映了越來越細化的職業分工和人們不斷增長的對美好生活的需求。它給人們帶來便利的同時，也正在“養成”現代都市生活好風尚。



讓專業的人做專業的事，用科學方法進行科學的指導，有利於解決長期困擾人們的“如何分類”這一問題。垃圾分類提倡很多年，但為何一直呼聲很高卻收效甚微？事實上，有的人有垃圾分類的意願，卻苦於缺少相應的分類指導，有的人在前端實施了垃圾分類，卻被末端垃圾回收的虎頭蛇尾打消了積極性。如今代收垃圾網約工通過移動互聯網技術以人們更加熟悉且喜聞樂見的形式，讓垃圾分類走進人們的視野，用“移動教科書”方式教會大家如何分類，同時，激發大家參與到這項工作中的積極性，引導人們綠色消費取向，這顯然是一件好事。



與此同時，讓垃圾回收、垃圾分類從業者以這種時尚範兒從事垃圾處理工作，無疑對這項工作也能起到一定的驅動和促進作用。長期以來，垃圾處理工作由於缺乏科學的指導，以及相關利益驅使，僅有紙箱、塑料瓶等很少一部分有用的垃圾被回收販賣得以循環利用，大多數諸如廚餘垃圾、有毒有害垃圾、果殼等不可回收垃圾鮮少被認真對待。而民間自發的拾荒者，由於無照經營、缺乏規範、檢驗和約束，易使垃圾在撿拾、收集、運輸、加工過程中造成嚴重的二次污染。最嚴垃圾分類措施的出台，催生出了垃圾分類的社會需求，孵化出了“互聯網＋代收垃圾”新業態，讓人們看到垃圾分類回收，既是環保事業，也是一門有利可圖的生意，更大程度激發垃圾分類的內生動力。



我們欣喜地看到，代收垃圾網約工這一新生職業在吸納年輕人就業的同時，也在年輕一代中傳播環保理念，普及垃圾分類知識，對“養成”垃圾分類習慣具有正向意義。垃圾分類，人人有責。想要垃圾分類走深走實走遠，需要依靠全社會的共同努力。只有每個人從自己做起，從身邊做起，都做垃圾分類的踐行者，才能真正讓垃圾分類落地生根、開出文明花，結出環保果。



（來源：新華網）