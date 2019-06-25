阿里夫感慨：中巴經濟走廊盤活巴基斯坦經濟

巴基斯坦國立科技大學傳媒學院院長穆罕默德·阿里夫在接受新華網記者專訪。（來源：新華網） 中評社北京6月25日電／“巴基斯坦人的熱情是無限的，買東西時，如果你說自己是中國人，他們有可能不收錢，會免費送給你。”巴基斯坦國立科技大學傳媒學院院長穆罕默德·阿里夫，近日在參加完第二屆中國—南亞合作論壇後接受新華網專訪時由衷地說。



阿里夫曾在中國河北大學留學5年多，漢語說得很地道，當他激動地用漢語說出“中巴友誼萬歲”時，讓人不由自主地心頭一振，這是來自巴基斯坦人民的真誠和友好。



巴基斯坦人民將巴中友誼比喻為“比山高，比海深，比蜜甜”。中國人則為巴基斯坦創造了一個獨一無二的稱呼，叫做“巴鐵”，就是鐵杆朋友的意思，這生動地體現了兩國關係的獨特友好、牢不可破。



隨著中國和巴基斯坦間的合作不斷加深，這種兄弟般的情義也得到進一步深化和升華。



阿里夫談到了中巴經濟走廊這個重要項目。該項目北起中國新疆喀什，南至巴基斯坦瓜達爾港，是一條包括公路、鐵路、油氣和光纜通道在內的貿易走廊，目前已成為“一帶一路”建設的旗艦與標杆。



說起這個項目，阿里夫很興奮，“中巴經濟走廊盤活了巴基斯坦的經濟”，這條走廊長達3000多公里，目前，走廊建設不僅給巴基斯坦經濟社會諸多領域帶來了嶄新變化，在教育、衛生、醫療等民生領域也收獲了豐碩成果，“兩國許多行業都因這條走廊的連接而有了更深的交流”。

