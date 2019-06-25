夏糧豐收：畝產比上年提高10公斤

中評社北京6月25日電／記者24日從農業農村部獲悉：農業生產態勢平穩，夏糧豐收已成定局，我國農業農村經濟運行總體平穩。



截至6月18日，夏糧收獲已過九成，機收率超過96%，預計畝產比上年提高10公斤。小麥品質明顯好於上年，優質強筋弱筋小麥占比達到33%，比去年提高3個百分點。



南方早稻大部處於抽穗至灌漿期，長勢總體正常。東北地區玉米大多處於壯苗至拔節期，大豆出苗整齊，長勢均好於上年同期；水稻處於分蘖期，長勢與上年同期相當。



農產品產銷兩旺，禽肉、奶製品、水產品供應充足。目前，大宗農產品價格總體穩定，水果、雞蛋價格同比漲幅較大。



農村消費潛力不斷釋放，第一產業固定資產投資降幅擴大。農村消費持續活躍，1—5月全國鄉村消費品零售額23367億元，同比增長8.9%，高於城鎮消費品零售額增幅0.9個百分點。



農村電商保持較快增長勢頭。據淘寶大數據平台顯示，5月份食品類銷售額同比增長24%。1—5月第一產業固定資產投資（不含農戶）5837億元，同比下降2.3%，降幅比1—4月擴大2.2個百分點，分別比二、三產業低5.5個和9.4個百分點。



農產品主要進口來源結構顯著變化。1—5月，我國自巴西、東盟、歐盟、澳大利亞、加拿大農產品進口保持快速增長，進口美國農產品繼續快速回落。其中，進口巴西農產品金額由上年同期的631.2億元上漲至761.9億元，增長20.7%；進口美國農產品金額由上年同期的732.2億元降至327.3億元，下降55.3%。1—5月大豆進口3175.1萬噸，同比下降12.2%。



（來源：人民日報）