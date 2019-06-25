避制裁風險　紐時：大疆將在美組裝新款無人機

中評社香港6月25日電／紐約時報今天報道，中國無人機製造商大疆將在美國組裝一款在美國聯邦和地方政府機構中很受歡迎的無人機新版本，藉此讓該款無人機符合“貿易協議法”要求的認證，以規避制裁風險。



報道說，大疆將在美國組裝的新款無人機型號為Mavic 2 Enterprise Dual，附設特殊功能，可以只把收集到的數據存放在無人機上，只有在飛機降落後才能從機器上讀取數據，而無法透過無線網路在線傳輸任何信息。



大疆希望新的生產設施和無人機的新數據功能足以讓這款新產品滿足在美國銷售的條件。



美國政府尚未將大疆列入出口黑名單，但自2017年底以來，這家公司已成為政府審查的重點，因為美國海關和移民官員擔心，帶有攝影鏡頭、地圖繪圖技術和紅外掃描儀的無人機可能被用於收集敏感數據，並傳送給中國政府。



美國國土安全部5月曾發出警告，對中國製造的無人機表達了同樣的擔憂。



中央社援引報道，大疆北美業務副總裁芮白羅表示，透過將60%的新型無人機組裝工作放在美國，公司將可為設備申請符合“貿易協議法”要求的認證。



貿易協議法規定，美國政府部門不能購買某些產品，除非是在美國生產。大疆的政府客戶目前多用申請豁免的方法來避免違反貿易協議法。



芮白羅認為，在產品未獲符合該法認證的情況下，公司被禁止向政府機構銷售產品的可能性變得更大了。但大疆的無人機若能符合貿易協議法，應該會讓客戶對大疆無人機在國家安全問題和設備安全性方面更加放心。