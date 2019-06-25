頭一遭很緊張！郭台銘提前5小時彩排

國民黨2020初選政見會今晚8時將在高雄國際會議中心舉行。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月25日電（記者 高易伸）中國國民黨2020初選政見會將於今晚8時在高雄國際會議中心舉行，並由電視台轉播。下午4時開放媒體換證進駐，據了解，鴻海集團前董事長郭台銘下午3點之前已經先到會場彩排，與工作人員不斷討論如何對鏡頭、進出場，相當謹慎。郭的幕僚向媒體表示，為公平起見，郭暫時不接受訪問。



郭台銘昨天受訪談政見會準備情況時表示，第一場是針對“國防”、“外交”等他不擅長的領域，自己就像“大姑娘上花轎，頭一遭”，非常緊張。



國民黨2020初選政見會今日在高雄舉行，各家電視台SNG車也已進駐，高雄國際會議中心目前規劃1樓為聯訪區，6樓為電視台錄影棚及媒體發稿區，未配戴證件者無法進到6樓會場。



國民黨2020擬參選人包括高雄市長韓國瑜、鴻海集團前董事長郭台銘、前黨主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5人將陸續抵達彩排。



今晚的政見會8點至10點在高雄國際會議中心6樓國際會議廳舉行，由TVBS現場實況轉播，並於國民黨官方Facebook同步直播。接下來第二場及第三場分別於6月29日在台中、7月3日在台北。



電視政見會分為二個階段，第一階段的發言順序為：周錫瑋、韓國瑜、張亞中、郭台銘、朱立倫，每位參選人發言12分鐘，共計60分鐘；第二階段由主持人進行2個提問，主持人分次於現場抽題及說明，每次時間2分鐘，每位參選人回答3分鐘，共計34分鐘，回答順序：第一題為朱立倫、郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋，第二題為郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋、朱立倫。