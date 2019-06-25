中非投融資合作亮點紛呈

中評社北京6月25日電／6月24日，中非合作論壇北京峰會成果落實協調人會議在北京開幕。當天，中方金融機構負責人同非方協調人對話會舉行，來自中非合作論壇的53個非方成員國和非盟的部長級代表，以及中方政府和金融機構代表共約300人出席。



會上，中國國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、絲路基金、中非發展基金、中非產能合作基金等中方金融機構負責人結合各自對非工作特點，向非方介紹了其金融政策和金融產品，並與非方互動交流。中方金融機構負責人表示，投融資合作是中非經貿合作的重要組成部分，在中非合作論壇北京峰會成果落實協調人會議期間舉行金融對話會這一專項配套活動，目的在於為雙方金融機構搭建直接交流平台，幫助非方更好了解和把握北京峰會“八大行動”落實工作。



“這次對話會非常重要，我們看重這一交流平台。”尼日利亞駐華大使巴巴·艾哈邁德·吉達對記者說，“通過這一平台，雙方可以進一步推進落實金融合作項目。中國對非洲提供的優惠貸款之所以廣受歡迎，不僅因為貸款利率低，還因為貸款不附加任何政治條件。”



當前，中非經貿合作處於歷史最好時期。產能裝備、基礎設施、能源礦產、農業民生……中非務實合作在多個重要領域收獲累累碩果。以中非發展基金為例，截至目前，該基金已累計對非洲36個國家承諾投資近50億美元，有力推動中國企業走進非洲、扎根發展，預計可帶動中國企業對非投資超過240億美元。



“中企建設的藥廠結束了馬里不能生產藥品的歷史。”馬里外交和國際合作部秘書長馬哈曼·馬伊加說，中非發展基金與武漢人福醫藥集團合作，在馬里建設了該國第一個現代化藥廠，同時也是西非地區現代化程度最高的藥廠，年產3000萬瓶糖漿和4000萬瓶大輸液。“一系列馬中合作項目不僅增進了馬里人民的福祉，還大幅帶動當地產業發展。”馬伊加認為，中方在非中合作過程中根據各國需要同非洲各國商定“八大行動”方案，合理配置資源，很有針對性。

