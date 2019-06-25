Z世代來了！就業市場需要哪些改變

中評社北京6月25日電／又到了一年一度高校畢業季，面對日益激烈的求職競爭，大學生就業問題依舊是社會各界關心的熱門話題。什麼工作熱門？如何提高求職通過率？企業又如何支招吸引新時代青年的注意？有調研數據顯示，2019年，大學生就業景氣度指數（CIER指數）為1.41，較2018年的1.54有走低趨勢。相當於每個大學生面對1.41個招聘機會，整體就業選擇依然相對寬鬆。



據統計，2019年的應屆高校畢業生規模達到834萬，就業形勢相當嚴峻，但隨著一系列強力保障就業措施的推出，高校畢業生就業工作平穩進行。



與大學統招包分配的時代相比，今天的高校畢業生更多要靠自身的努力，也面臨更大的求職壓力。但伴隨著就業政策變遷，市場經濟的到來，尤其近年來新經濟、新業態的發展，大學生畢業生獲得了比過去多得多的選擇機會。他們可以在遵循自身意願、興趣的基礎上進行選擇，人才資源也由此實現合理配置。並且，今天的畢業生不再需要一輩子固定在一個崗位上動彈不得。年輕人可以追隨自己的興趣換工作。雖然頻繁跳槽是否合理，有待具體分析，但跳槽的愈發常見，本身就說明了社會選擇的日益多元。



而Z世代群體開始集體畢業，開始走進社會，更凸顯著這種多元選擇。Z世代泛指95後和00後，據統計，Z世代人數已超千禧一代，在總人口中占35%，這代人成長在互聯網時代，獲取信息的渠道多元化，娛樂生活多元化，而在對待就業的態度上，也表現出明顯的兩極分化。面向985／211院校3000位大三大學生的調研結果顯示，46.35%的受訪者選擇了“先就業後擇業”，而30.48%表示“不將就，找到滿意的為止”。這種選擇傾向，一方面源於他們成長的物質環境更加優越，面臨的經濟壓力較小，可以更加從容，可以緊密追隨自己的心意。另一方面，也源於社會觀念的變遷，“間隔年”“斜杠青年”等概念越來越普及，社會對年輕人多元選擇的接受度更高、更包容。



這種就業選擇的傾向，也對用人單位在招聘崗位設置、招聘宣講、雇傭關係的優化等方面提出了新的挑戰。必須營造更好的就業環境來應對新世代的畢業生，而不能沿用過去那套對待畢業生的方式。比如，據報告結果，2019年應屆生擇業時，互聯網／電子商務行業依然是吸引最多求職者的行業，互聯網行業之所以備受畢業生青睞，高薪、福利好是一方面的原因，但是文化開放也是吸引年輕人的一個重要方面。又比如，在表達和接收信息上，Z世代喜歡直接有態度的表達，更關注與自身相關的內容，易接納明確實用的信息，這給企業招聘的校園宣講方式提出了新要求，那就是要以更加直接、透明的信息來吸引求職者。

