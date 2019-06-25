蔡宗珍稱“制憲”不“違憲”　藍委大怒

大法官被提名人蔡宗珍。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月25日電（記者 洪德諭）“立法院”25日針對大法官被提名人蔡宗珍行使人事同意權審查。中國國民黨“立委”費鴻泰針對民進黨黨綱主張建立台灣共和國與制定新“憲法”，詢問是否“違憲”？蔡宗珍僅答，自由民主“憲政”精神維持就不會有政黨“違憲”問題，“制憲”、“修憲”也當然不危害民主“憲政”秩序。對於這樣的回答，費鴻泰痛批，“瞧不起你的回答”。



蔡宗珍為德國慕尼黑大學法學博士，具有律師資格，自1996年起任教於台灣大學法律學院，現任考選部長。



在行使蔡宗珍大法官人事同意權審查時，費鴻泰詢問，提名你的民進黨黨綱主張基於“國民主權”原理，“建立主權獨立台灣共和國”及制定新“憲法”，並交由台灣全體住民以公民投票的方式選擇決定，是否有違“憲法”增修條文第5條第5項，“政黨之目的或其行為，危害‘中華民國’之存在或自由民主之‘憲政’秩序者為‘違憲’”？



蔡宗珍先答，如果是一個學者樂於跟委員討論問題，但以大法官被提名人的身分，站在“憲法”之下接受“立法院”審查，不得擅自對個案發言。



費鴻泰指出，大法官相當於法律人的桂冠，但桂冠下面還是有良知、認知。蔡宗珍僅答，自由民主“憲政”秩序精神，一貫維持就不會有政黨“違憲”的問題，政黨的地位、價值也是民主“憲政國家”須致力為維護的，但前提是所有政黨必須認同自由民主“憲政”的價值和指標。



對於這樣的回答，費鴻泰批不要用巧辯來凸顯有學問，續問是否相違背？蔡宗珍補充，“制憲”、“修憲”並不當然危害民主“憲政”秩序；費鴻泰續批“瞧不起你的回答”。