蓬佩奧已成國際舞台上的一個亂源

中評社北京6月25日電／美國國務卿蓬佩奧成了國際舞台上的一個亂源。在美國國家戰略朝著冷戰思維扭轉的歷史關頭，他以個人之力將這種扭轉一次次推向極端，成為美國對外政策的“鷹中之鷹”。世界大國中極少出現如此瘋狂的首席外交官，他顛覆了外交的傳統含義，把美國國務院變成了發動對外攻擊的大本營，他已經成為威脅世界和平、專門給有各種矛盾的大國及主要國家之間燃擦火星的人。



蓬佩奧近一段時間借頻繁出訪製造的機會對中國、俄羅斯、伊朗等國左右開弓，極盡抹黑和打壓之能事。僅僅在中國方向，他的攻擊性語言完全突破了以往美國對華外交語言體系，使用了各種惡毒字眼。此外他是煽動盟國封堵華為的最活躍說客和威逼者，在攻擊中國涉疆政策方面尤其不遺餘力，在香港等問題上他的所作所為更是越過了盧比孔河。他不是在搞大國博弈，而是成為了反華勢力的一面旗幟。



中美關係，加上俄美和伊美關係，會很大程度上決定整個國際關係的性質，決定世界穩定還是動蕩。蓬佩奧不僅在向上述三國捅刀子，他同時在向世界捅刀子，他的言行成為對21世紀和平的特殊詛咒。



美國因為世界力量格局的變化而產生某種危機感，這本是可以理解的。但是蓬佩奧不是在通過加強溝通增信釋疑，緩解各國的危機感，而是極力將美方的危機感轉變成對外仇恨，用激進行動刺激國際上敵意的增加。他在國際形勢整體惡化中扮演了推波助瀾的突出角色。



“美國再次偉大”無法是一場獨角戲，它離不開與世界相對和諧的相處。過去幾十年美國打的仗太多了，對外制裁和衝突也太多了，對美國的國力形成了消耗。美國前總統卡特看到了這一點，很多美國人也看到了這一點。而蓬佩奧卻推著美國朝著進一步增加對抗的方向走，他不是在幫助特朗普總統實現競選承諾，而是在破壞兌現那些承諾的大環境。



蓬佩奧的經歷中有很多軍事和情報的元素，當眾議員時也沒少發起對外衝突，對抗似乎成了他的思維定式，也成為他唯一會做的事情。只有在與中俄伊這些國家對抗時，他才能找到自我，這已經成為他證明個人價值的方式。

