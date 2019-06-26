中評關注：從年保玉則看青海生態保護之路

仙女湖（中評社 李娜攝） 中評社西寧6月26日電（記者 李娜）年保玉則，又稱“果洛山”，藏語意為“勇武的松耳石峰”。位於久治具素乎日麻鄉、白玉鄉境內，國家4A級景區、國家地質公園、國家水利風景區，總面積2300平方公里，主峰海拔5369米，系巴頤拉山脈最高峰，是三果洛發祥地，也是長江水系和黃河水系的分水嶺。



主峰終年積雪，周圍環繞著360座特色各異的山峰，猶如3600員大將，雄偉壯麗、氣勢磅礴，360個美麗的湖泊，猶如360位仙丈，每一面湖里蕩漾著無窮無盡的詩意，構成中國最美濕地；這裡有我國乃至世界典型的高原半乾旱氣候，仍存在海拔5000米以下面積約7－9平方公里的現代冰川及65萬年以來冰川地質遺跡，以及完整的世界級地殼運動遺跡，享有“天神的後花園”的美譽。



因年保玉則處在三江源自然保護區的核心區域，生態植被等被保護得很好，綠水青山蘊藏著讓群眾脫貧增收致富的“金山銀山”。這裡曾因旅遊業的發展給當地村民帶來豐厚的經濟收入，但也帶來了環境污染和破壞。據介紹，近年來，牧民的過度放牧造成草地沙化，從草場變成黑土灘，同時引起嚴重的鼠害。另外，遊客徒步、露營帶來的垃圾無法及時處理。年保玉則從去年4月20日正式關閉。



參訪當天，記者看到以前為景區修建的棧道、景區基礎設施等已經全部拆除。久治縣副縣長扎旦說，在核心區我們都不會有放牧的活動，從關停開始，年保玉則不僅不對遊客開放，也不對牧民們開放，主要原因是開放旅遊對年保玉則的生態環境造成了不同程度的破壞，而關停就是為了保護和恢復年保玉則的生態環境。



如此一來，因禁牧、旅遊禁令是否會給當地居民的收入帶來影響，對此，扎旦表示，雖然給生活造成了一定困難，但當地牧民為了生態環境變好，減少了一半牲畜，政府又以獎勵的形式，按照草場的面積給予補助。每戶牧民家都有幾千畝地，每畝地的補助是2.5塊錢。現在，牧民更加追求牲畜的質量而不僅僅追求數量了。



同時，久治縣成為全省無垃圾的示範縣，因為當地老百姓也不忍心看到年保玉則被破壞和污染，都自願自發的撿拾垃圾，爭取讓大家成為生態環境成果的受益者。“總書記對我們的重大的要求，就是保護好生態。青海最大的價值在生態。最大的責任在生態，最大的潛力也在生態，所以我們這邊的把生態放到第一位。”扎旦說。



在年保玉則仙女湖景區，兩岸記者還見到當地牧民、也是年保玉則的管護員尼瑪，他的“管護日常”就是巡山，他每天要走20公里，負責環保看護、衛生打掃以及巡山後續，冬天也不例外。儘管這份工作每個月的工資只有2000元，但他看著眼前漫山的明黃色花海，尼瑪還是非常滿足和自豪。



近年來，青海堅持生態保護優先，明確保護生態是青海最大的責任，必須立足於生態保護優先，堅定實施生態報國戰略，扎扎實實推進生態環境保護，確保“一江清水向東流”。今天的青海，生態地位無可替代，對國家生態安全的重要性尤其突出。生態資源就是最大的資源，生態優勢就是最大的優勢，綠色發展就是最大的發展，我們正迎來青海發展的黃金期，我們的道路正在越走越寬廣。