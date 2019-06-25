畢業照終場遭兩嗆　女生秀字卡要韓做好做滿

女學生自製字卡道具“做好做滿愛高雄”給高雄市長韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月25日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜今天最後一場跟市長獎畢業生合影活動，分別遭到兩女學生自製字卡道具來嗆“做好做滿”及“做好做滿愛高雄”，但上台時都被韓國瑜發現並制止。韓國瑜受訪表示，學生努力這麼多年才拿到第一名來拍照，這是光榮的一刻，才會希望不要有太多泛政治議題，而學生到外面表述意見這都沒有關係，他也鼓勵學生勇於表達意見。



韓國瑜今天是最後一場跟今年的市長獎畢業生及模範生合影，不少學生趁最後的機會發揮創意來“搏版面”，就有兩位女學生精心製作小紙串，分別趁合影的機會秀出“做好做滿”、“做好做滿愛高雄”的字條，讓今天的話題性十足。而前幾場則有學生嗆韓“選“總統”很可笑”、衣服上寫“溜之大吉”、拿書籍《為什麼愛說謊》來跟市長合影。加上今天兩次，韓國瑜五度遭學生嗆。



仁武高中陳姓女同學今天拿著一個獎狀上台，趁合影的時候拉開精心設計的機關，從獎狀上方兩側拉開“做好”“做滿”的字卡，但是拉開後被韓國瑜發現，短暫交談後勸她收起來。陳姓女學生事後受訪也大方表示，這是她特別思考後才製作的，因為這樣才有梗，不想被說抄襲前幾次嗆韓的學生，這也是她給市長的建言。



合影進入尾聲前，又有一名中華藝校的女學生，趁著合影的時候準備打開“做好做滿愛高雄”七個字的紙串，韓國瑜發現後也是勸她收起來，現場有太多媒體這樣不好看，由於女學生不太願意，因此僵持了數秒鐘，連市長隨扈都上前瞭解狀況，最後才由隨扈將字串收起來。跟市長合影後，該女學生則頭也不回的快步離去，完全不理會媒體。



韓國瑜在合影活動結束後受訪時表示，年輕人有熱情有理想，敢說敢做，勇於表達意見，他一向都是鼓勵的，且任何情況下會給孩子打氣加油。當然有的人會提出來做好做滿，但有的人會給他加油，像送馬克杯、信等等，寫了市長加油我們支持你等等。



韓國瑜說，小學辛苦了六年、國中辛苦了三年、高中辛苦了三年，好不容易全班第一名畢業或得了模範生，才來這邊照一張相，這是學生一生之中最光榮的一刻，不想把太多泛政治性的議題跟教育環境扯在一起，十分不妥，學生下了台可以到外面表述意見，這個沒有關係。