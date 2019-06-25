全球暖化惡性循環　2050能源需求增1/4

中評社香港6月25日電／研究人員今天表示，即使氣候變遷幅度溫和，到了2050年，全球能源需求也會增加1/4，但如果人類不約束溫室氣體排放量，能源需求將攀升近60%。



據中央社報道，研究人員在“自然通訊”（Nature Communications）期刊寫道，能源來自化石燃料的程度，將使得接下來數十年為了讓工業、住家與零售店溫度下降而耗費更多的能源，而這額外消耗的能源會讓暖化變得更加嚴重。



國際能源總署數據顯示，2018年全球發電量石油與天然氣占2/3，太陽能與風力占不到10%。



即使在樂觀情況下，且就算排除氣候變遷會導致能源需求提升，再生能源增加的速度仍來不及於2050年前取代化石燃料。



水力發電與核能這兩項不會產生二氧化碳的發電方式，提供全球1/4電力，但在快速提高發電量上，潛力也很有限。



波士頓大學共同執筆人溫恩說：“能源用量攀升，吸熱的溫室氣體的排放量會跟著增加，進而推升空調所耗費的能源，讓減緩未來暖化的難度增加，成本也更高。” 溫恩說，歐洲南部、中國、美國，尤其是熱帶地區較為貧窮的國家，能源需求攀升的速度將最快。



根據稍早的研究報告，舉例來說，印度冷氣市場預計將在2050年從3000萬台擴張至10億台。



國際能源總署統計，就全球而言，到了2050年，冷氣將消耗的能源將3級跳，所需的額外電力量相當於美國、歐洲聯盟（EU）與日本2018年發電量的總和。



這項新研究結果，吻合21個氣候模式在5個不同經濟與人口成長預測所得出的全球氣溫推測。



研究人員發現，到了本世紀中期，全球暖化幅度若很溫和，氣候變遷將導致全球能源需求增加11至27%，暖化幅度若達劇烈程度，全球能源需求將增加25至58%。