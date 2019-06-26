走進青海下大武鄉　看高原藏民抱團脫貧

下大武鄉年扎白藏羊產業化養殖基地（中評社 李娜攝） 中評社瑪沁6月26日電（記者 李娜）6月25日，全國台聯兩岸媒體記者青海行聯合採訪團走進果洛藏族自治州瑪沁縣下大武鄉，參訪年扎生態畜牧業專業合作社、白藏羊養殖基地，並了解當地脫貧攻堅情況。



據記者了解，瑪沁縣下大武鄉年扎白藏羊產業化養殖基地成立於2014年，創辦初期合作社購置白藏羊2000只，社員們以草場流轉和牲畜聯戶經營、委托經營入股的方式，把一家一戶分散經營與大市場有機地對接起來，完成資源整合，提高畜牧生產經營規模和科學化管理水平。經過兩年的不懈努力，合作社現有18個白藏羊群，7000餘只白藏羊。



下大武鄉年扎村黨支部書記、年扎生態畜牧業專業合作社理事長長壽說，年扎村全村共183戶，其中有28戶是貧困戶，今年能實現全部摘帽。他談到2013年剛開始成立村集體畜牧合作社時，村民們的熱情並不高，自己通過動員黨員先入股，開了40多次會來鼓勵村民們加入合作社，年扎生態畜牧業專業合作社自2016起開始入股牧民分紅儀式，當年年度有140戶入股牧民、貧困戶分紅35萬元，平均每人分紅2500餘元，到2018年時，村集體可分紅收入已達104萬。



已經成為脫貧的年扎村村民肉保對記者說，自己是5年前成為幫扶貧困戶，和自己的母親、妻子一同加入畜牧合作社，主要負責放牧，以輸出勞務力入股。2014年加入的第一年，全家人就拿到了4萬元的村集體分紅。肉保說，自己從沒想過能賺到這麼多錢，在沒加入合作社前，全家靠散養放牧，人均年收入才600元。如今，參入合作社5年後，他成了村里的致富帶動人。



下大武鄉年扎村養殖生態畜牧業合作社的銷售渠道主要是果洛藏族自治州的龍頭企業金草原有機牦牛肉加工有限公司，他們與年扎村養殖生態畜牧業合作社簽訂了白藏羊收購協議，800餘只白藏羊，可收益65萬餘元。



年扎生態畜牧業專業合作社堅持以促進地區經濟發展，擴大規模化經營，提高牧戶就業、促進牧區產業轉型、實現牧民增收為出發點，積極引導貧困戶抱團入社、組團發展，由村黨支部和專業合作社帶領貧困戶創業、致富，合作社將繼續以科學發展為統領，以加社員致富、貧困戶脫貧為出發點和落腳點，做大做強特色產業，著力發展“生態畜牧專業合作社＋精准扶貧貧困戶”的模式，探索出一條抱團脫貧致富的新路子。

