造勢場到底來多少人？吳蕚洋用EXCEL計算

吳蕚洋用EXCEL計算韓國瑜台中場造勢人數為6萬7千人。（照片：吳蕚洋臉書） 吳蕚洋用EXCEL計算韓國瑜台中場造勢人數。（照片：吳蕚洋臉書） 中評社台北6月25日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜22日在台中舉行造勢活動，主辦單位宣稱現場人數高達20萬人，去年參選台北市長落敗的吳蕚洋今天在臉書發文表示，他用EXCEL以最寬鬆的計算來分析韓國瑜台中場的人數，得到的值最高數量是6萬7千人，與主辦單位喊的20萬人差了13萬3千人。這個數字給主辦單位以後參考，也給韓國瑜了解，對於幕僚提供數據時要有科學方法，以免被誤導。



以下為吳蕚洋臉書全文：



韓國瑜造勢到底多少人 －－ EXCEL達人來分析



幾次造勢活動主辦單位總是報出幾十萬人，人真的看起來很多，但真的有到那麼多萬嗎？今天EXCEL達人（以前在公司被戲稱）就用EXCEL以最寬鬆的計算來分析韓國瑜台中場的人數。



我將圖貼到EXCEL工作表上，設一個與儲存格一樣大小的方框貼在圖片上，找一處很密的椅子，用最寬鬆的清點法點算裡面的椅子橫排與直排數取得值各為30 與7，整張圖佔EXCEL的格子數量是29與11。



所以，算出來的數量為66，990，這是用極寬鬆的方式計算，還將空地與每排的間隔都算進來，同時EXCEL儲存格也各多算了一列與一欄。得到的值最高數量是六萬七千人，與主辦單位喊的20萬人差了13萬3千人。



以上給主辦單位以後參考也給韓市長了解，相信對於未來他在行政作業上對於幕僚提供數據時有一科學方法，以免被誤導。



＊＊＊ 看得見的多數，不見得是多數 ＊＊＊



＊＊＊ 多與少是相對的，不是絕對的，要能了解才能明白真相 ＊＊＊